Шойгу обсудил с главой Пентагона инцидент с БПЛА над Черным морем

Шойгу назвал несоблюдение США российской зоны ограничения полетов причиной ЧП с БПЛА

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с коллегой из США Ллойдом Остином причины и последствия инцидента с американским БПЛА над Черным морем, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"15 марта 2023 г. по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением беспилотного летательного аппарата США 14 марта с.г. в Черном море", - рассказали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, "Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Российской Федерацией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением специальной военной операции, а также усиление разведывательной деятельности против интересов Российской Федерации".