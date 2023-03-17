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РИА Новости

Шойгу обсудил с главой Пентагона инцидент с БПЛА над Черным морем

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу назвал несоблюдение США российской зоны ограничения полетов причиной ЧП с БПЛА

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с коллегой из США Ллойдом Остином причины и последствия инцидента с американским БПЛА над Черным морем, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"15 марта 2023 г. по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением беспилотного летательного аппарата США 14 марта с.г. в Черном море", - рассказали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, "Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Российской Федерацией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением специальной военной операции, а также усиление разведывательной деятельности против интересов Российской Федерации".


Инфографика; Инцидент с MQ-9.
Источник: ria.ru
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Шойгу Сергей
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