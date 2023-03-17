Начальник Генштаба Герасимов провел телефонные переговоры с американским коллегой

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Начальник Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов провел в среду телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марком Милли. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"В развитие телефонных переговоров министра обороны Российской Федерации и министра обороны Соединенных Штатов Америки 15 марта 2023 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли", - сказали в ведомстве.

Ранее в ведомстве сообщили о том, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и его американский коллега Ллойд Остин провели переговоры, в ходе которых основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением беспилотника США над Черным морем. Кроме того, главы военных ведомств отметили важность сохранения военных каналов связи для обсуждения кризисных ситуаций крупнейшими ядерными державами. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

Ситуация с беспилотником

Как ранее заявило Минобороны России, ВКС РФ зафиксировали утром во вторник полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, дрон летел с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами".

В Минобороны России добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря.