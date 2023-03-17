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Интерфакс-АВН

ЕС провел тестирование механизма реагирования на новые угрозы в космосе

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: Global Look Press/NASA

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Европейский союз провел учения по тестированию механизма реагирования в связи с новыми угрозами в космосе, сообщила в среду Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Кибератаки, глушение и спуфинг космических возможностей Союза могут оказать критическое влияние на работу и предоставление услуг, а также иметь политические и дипломатические последствия", - подчеркивается в сообщении об учениях "Архитектура реагирования на космические угрозы" (STRA)-2023 и PSC Space Table-Top-2023, проведенных с 6 по 10 марта в штаб-квартире ЕВС в Брюсселе.

STRA - это ежегодные учения по проверке реакции ЕС на угрозы системам и службам, в рамках космической программы ЕС. В их основу положен сценарий, отражающий возникновение гибридных угроз, начиная от кибератак на космический и наземный сегменты и заканчивая спуфингом или глушением спутниковых сигналов, а также кампаниями по дезинформации.

Во время учений STRA-2023, отмечается в сообщении, механизм реагирования ЕС на космические угрозы был запущен из-за инцидента с кибербезопасностью, затронувшего систему спутниковой навигации Galileo.

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Проекты
Военные учения
Евросоюз
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