Глава Пентагона после разговора с Шойгу заявил, что самолеты США продолжат полеты "везде, где это разрешено международными законами"

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что США продолжат полеты "везде, где это разрешено международными законами".

"США продолжат летать и действовать везде, где это разрешено международными законами", - заявил он во время пресс-конференции в среду.

Он отметил, что великие державы должны быть образцом транспарентности и коммуникации.

Остин также заявил, что Россия должна оперировать своими воздушными судами "безопасно и профессионально".

Со своей стороны, председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на пресс-конференции заявил, что у него "запланирован разговор с российским коллегой".