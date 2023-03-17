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Интерфакс-АВН

Глава Пентагона после разговора с Шойгу заявил, что самолеты США продолжат полеты "везде, где это разрешено международными законами"

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: AP Photo/ Michael Probst

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что США продолжат полеты "везде, где это разрешено международными законами".

"США продолжат летать и действовать везде, где это разрешено международными законами", - заявил он во время пресс-конференции в среду.

Он отметил, что великие державы должны быть образцом транспарентности и коммуникации.

Остин также заявил, что Россия должна оперировать своими воздушными судами "безопасно и профессионально".

Со своей стороны, председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на пресс-конференции заявил, что у него "запланирован разговор с российским коллегой".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Шойгу Сергей
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