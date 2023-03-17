Глава Пентагона обещает продолжать поставки оружия Украине

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США и союзники будут продолжать поставлять оружие Украине и осуществлять обучение украинских военнослужащих.

"Мы должны продолжать. Мы будем помогать Украине с танками, БМП, другой бронетехникой, которые будут на фронте. Мы будем продолжать тренировать украинских военнослужащих, чтобы они умели пользоваться тем, что мы предоставляем", - сказал Остин на пресс-конференции после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Мы будем использовать наши оборонные бюджеты и наши склады с вооружением, чтобы снабжать Украину в течение всего года", - добавил он.

Остин подчеркнул, что США и союзники продолжают работу над тем, чтобы оказать новую помощь Киеву.

Министр указал, что "наши коллеги по контактной группе также знают, что нам нужно поставлять (оружие - ИФ) быстро и в полном объеме - в соответствии с нашими обещаниями".