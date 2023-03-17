Болгария заявила, что не брала новых обязательств по поставке оружия Украине

При этом, как отметили в болгарском правительстве, страна заинтересована в расширении своей оборонной промышленности и приветствует поддержку Евросоюза в этом направлении

СОФИЯ, 15 марта. /ТАСС/. Болгария заинтересована в расширении возможностей своей оборонной промышленности, но не берет на себя новых обязательств по поставке оружия Украине. Об этом в среду сообщает правительственная пресс-служба в связи визитом еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, который изучает в стране возможности расширения производства вооружений.

"Болгария заинтересована в расширении своей оборонной промышленности и приветствует поддержку Евросоюза в этом направлении. Но наша страна не брала никаких обязательств по предоставлению вооружения Украине", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что техническое правительство страны предлагает все вопросы об оказании военной помощи Украине решать путем голосования в парламенте.

Министр обороны технического правительства Димитар Стоянов, который сопровождал еврокомиссара во время посещения заводов по производству вооружения, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что средства, которые предлагает ЕС, позволят обновить производственную базу оборонных предприятий.

"Военно-промышленный комплекс необходимо модернизировать, и упускать такую возможность нельзя", - подчеркнул Стоянов.

Пресс-служба Минобороны добавила, что темой переговоров с еврокомиссаром было увеличение возможностей болгарской оборонной промышленности по производству боеприпасов, которые необходимы для пополнения их запасов в странах - членах НАТО и ЕС.