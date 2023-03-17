ЕС может выделить €500 млн на производство боеприпасов калибра 155 мм

Они будут предназначены для поставок Киеву и пополнения запасов стран сообщества

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Евросоюз может выделить €500 млн на производство боеприпасов калибра 155 мм для последующей отправки их Украине и пополнения запасов стран сообщества. Об этом в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявила еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес.

"Потенциал промышленности ЕС по производству боеприпасов калибра 155 мм остается значительным, и его необходимо раскрыть, - отметила она. - Мы рассматриваем все варианты, включая использование бюджета ЕС, если потребуется. В частности, недавно мы вынесли на обсуждение акт об укреплении европейской оборонной промышленности за счет общих закупок. В соответствии с ним в краткосрочной перспективе €500 млн могут быть использованы для ускорения производства необходимых снарядов".

По словам Макгиннес, Еврокомиссия также готова предпринимать действия для привлечения средств частных компаний с целью увеличить объем производства боеприпасов.

8 марта послы ЕС согласовали увеличение объема Европейского фонда мира на €2 млрд. Бюджет этой организации изначально составлял €5,7 млрд на период с 2021 по 2027 год, однако только в 2022 году сообщество израсходовало €3,6 млрд из данной суммы на поставки оружия Украине. Ранее европейские СМИ сообщили, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в середине года предложит второе финансовое вливание в упомянутый фонд, но на этот раз речь пойдет о €3,5 млрд.