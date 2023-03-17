Войти
ТАСС

ЕС может выделить €500 млн на производство боеприпасов калибра 155 мм

356
0
0
Евросоюз
Евросоюз.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Они будут предназначены для поставок Киеву и пополнения запасов стран сообщества

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Евросоюз может выделить €500 млн на производство боеприпасов калибра 155 мм для последующей отправки их Украине и пополнения запасов стран сообщества. Об этом в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявила еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес.

"Потенциал промышленности ЕС по производству боеприпасов калибра 155 мм остается значительным, и его необходимо раскрыть, - отметила она. - Мы рассматриваем все варианты, включая использование бюджета ЕС, если потребуется. В частности, недавно мы вынесли на обсуждение акт об укреплении европейской оборонной промышленности за счет общих закупок. В соответствии с ним в краткосрочной перспективе €500 млн могут быть использованы для ускорения производства необходимых снарядов".

По словам Макгиннес, Еврокомиссия также готова предпринимать действия для привлечения средств частных компаний с целью увеличить объем производства боеприпасов.

8 марта послы ЕС согласовали увеличение объема Европейского фонда мира на €2 млрд. Бюджет этой организации изначально составлял €5,7 млрд на период с 2021 по 2027 год, однако только в 2022 году сообщество израсходовало €3,6 млрд из данной суммы на поставки оружия Украине. Ранее европейские СМИ сообщили, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в середине года предложит второе финансовое вливание в упомянутый фонд, но на этот раз речь пойдет о €3,5 млрд. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
15.04.2021
В Минобороны Украины оценили общую численность стягивающихся к украинской границе российских войск в 110 тыс. человек
17.10.2019
А не распустить ли нам Украину - республики Донбасса
15.10.2019
Der Spiegel (Германия): в Донбассе, где правят сепаратисты
14.10.2019
Financial Times (Великобритания): Россия может решить, что агрессия — это риск, на который стоит пойти
05.11.2015
Равные права в НАТО ("Nasz Dziennik", Польша)
26.02.2014
О перспективах российско-египетского военно-технического сотрудничества
14.04.2011
Глава Роскосмоса в Совете Федерации выступил с резкой критикой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 19:09
  • 46486
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 19:01
  • 2
В Госдуме предложили установить налоговый вычет по НДФЛ за закупку военного снаряжения
  • 17.03 18:36
  • 1
Бизнесмены предпочитают покупке аренду бизнес-джетов
  • 17.03 15:55
  • 16
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.03 12:25
  • 0
Против кого ведёт свою «войну» Тихановская?
  • 17.03 11:34
  • 9
Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил о намерении создать «танковый кулак» и показать его России
  • 17.03 10:10
  • 2422
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.03 04:06
  • 1
Рабочая группа по СВО подготовила предложения по повышению эффективности гособоронзаказа
  • 17.03 04:06
  • 1
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 16.03 16:10
  • 2
Британская разведка назвала «основную причину отсутствия наступательных действий» со стороны российской армии
  • 16.03 15:19
  • 0
Польша и страны Балтии на деньги США расширяют сеть оперативных аэродромов
  • 15.03 20:44
  • 2
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 15.03 20:38
  • 2
США сообщили о крушении американского дрона после столкновения с российским истребителем над Черным морем
  • 15.03 11:40
  • 1
Турки предложили поставлять России томаты и перцы в обмен на истребители
  • 15.03 11:17
  • 2
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника