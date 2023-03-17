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ТАСС

Пригожин рассказал, что афганские бойцы работают с российскими силами на Украине

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Источник изображения: Пресс-служба компании "Конкорд"/ ТАСС

Основатель ЧВК "Вагнер" сообщил, что действует артиллерийское подразделение, которое было обучено работать с американскими артиллерийскими системами, гаубицами М-777 и противотанковыми ракетными комплексами Javelin

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что афганские бойцы в небольшом количестве работают с российскими силами на Украине.

"Да, действительно афганские бойцы ЧВК "Вагнер" работают у нас в небольшом количестве. Сейчас действует артиллерийское подразделение, которое в свое время было обучено работать на американских артиллерийских системах, гаубицах М-777, плюс работает с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и т. д. - то, что нам удается выкупить у украинских подразделений, либо трофейных", - приводятся слова Пригожина в среду в Telegram-канале его пресс-службы. 

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Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
M777
Проекты
ЧВК
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