Пригожин рассказал, что афганские бойцы работают с российскими силами на Украине

Основатель ЧВК "Вагнер" сообщил, что действует артиллерийское подразделение, которое было обучено работать с американскими артиллерийскими системами, гаубицами М-777 и противотанковыми ракетными комплексами Javelin

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что афганские бойцы в небольшом количестве работают с российскими силами на Украине.

"Да, действительно афганские бойцы ЧВК "Вагнер" работают у нас в небольшом количестве. Сейчас действует артиллерийское подразделение, которое в свое время было обучено работать на американских артиллерийских системах, гаубицах М-777, плюс работает с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и т. д. - то, что нам удается выкупить у украинских подразделений, либо трофейных", - приводятся слова Пригожина в среду в Telegram-канале его пресс-службы.