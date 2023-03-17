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ТАСС

Лавров: США пытаются искать провокации для нагнетания своих конфронтационных подходов

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что любые инциденты, провоцирующие столкновение двух держав, всегда таят риски

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/.  Соединенные Штаты полностью игнорируют факт, что отдельные районы у побережья Черного моря после начала специальной военной операции России на Украине имеют ограниченный статус для полетов, США пытаются постоянно искать какие-то провокации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой был показан в среду на телеканале "Россия-24".

"Они [США] игнорируют полностью тот факт, что после начала специальной военной операции наши военные объявили соответствующие районы Черного моря, прилегающие к берегу в определенных местах, как районы, которые имеют ограниченный статус для использования любыми летательными аппаратами. Вот такое, я бы сказал, вызывающее игнорирование этого объективного факта, конечно, наводит на мысль о том, что американская сторона пытается постоянно искать какие-то провокации для нагнетания своих конфронтационных подходов", - сказал Лавров, комментируя инцидент с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 над Черным морем.

"Это плохо, потому что они постоянно заявляли, что являются ответственной державой, заинтересованной в стратегической стабильности. Мне, кстати, это и госсекретарь [США Энтони] Блинкен говорил в ходе встречи в Индии. Но слова расходятся с делом", - добавил российский министр.

Он отметил, что любые инциденты, которые провоцируют столкновение двух великих держав, всегда таят очень серьезные риски.

"Для глобальной безопасности любые инциденты, которые провоцируют столкновение двух великих держав, двух ядерных держав, крупнейших в мире, всегда таят очень серьезные риски. Они (США - прим. ТАСС) этого не могут не понимать", - сказал Лавров.

По данным Минобороны РФ, во вторник утром американский беспилотник MQ-9 был замечен в районе Крымского полуострова. Он летел с выключенными транспондерами и "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства", установленного в связи со специальной военной операцией, заявили в ведомстве. Как подчеркнули в министерстве, российские истребители не применяли против аппарата оружие, он потерял управление из-за резкого маневрирования и упал в море. 

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