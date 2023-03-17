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Военное обозрение

Пентагон возобновил приёмку самолётов F-35 от производителя после декабрьского инцидента

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Источник изображения: topwar.ru

Декабрьский инцидент с F-35B, который вышел из-под контроля и, что называется, клюнул носом на взлетно-посадочной полосе базы военно-морской авиации Форт-Уэрт, побудил чиновников временно прекратить приемку новых самолетов, а также двигателей F135 на время продолжения расследования.

В ходе расследования аварии официальные лица выявили проблему с вибрацией, известную как гармонический резонанс, и разрешили возобновить поставки двигателей 24 февраля. Предприятию Joint Strike Fighter было предписано внести корректировки, чтобы смягчить проблему гармонического резонанса, что, по словам офиса, позволит истребителям, находящимся на земле, вернуться в полет.

В официальном заявлении представителя Объединенного программного офиса F-35 говорится, что в рамках программы были предприняты усилия по смягчению проблемы гармонического резонанса на самолетах, ожидающих приемки от Lockheed Martin, и после полетов по смягчению последствий и безопасности приемка самолетов Пентагоном возобновилась.

Агентство по управлению оборонными контрактами и Офис совместной программы F-35 сегодня возобновили прием самолетов F-35 от Lockheed Martin и в настоящее время работают с американскими службами, странами-партнерами и иностранными заказчиками военных продаж над перемещением самолетов в их оперативные подразделения. Перед приемкой самолеты прошли обширные технические и летные проверки, обеспечивающие их готовность к эксплуатации

- заявил представитель программы Расс Гомаре.

До недавнего времени американские ВВС размышляли над тем, стоит ли разрабатывать новый адаптивный двигатель для истребителя в рамках программы под названием Adaptive Engine Transition Program. Во время брифинга с журналистами по бюджету службы на 2024 финансовый год министр ВВС США Фрэнк Кендалл сообщил, что служба решила не использовать новый двигатель в своем бюджетном запросе на следующий год, а вместо этого будет искать финансирование для плана модернизации имеющейся модели двигателя.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F-35B
F135
Компании
Lockheed-Martin
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