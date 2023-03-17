Войти
ТАСС

На Украине сообщили о получении от стран Запада более 117 тыс. единиц оружия в 2022 году

371
0
0
Украинский расчет гаубицы М777 американского производства
Украинский расчет гаубицы М777 американского производства.
Источник изображения: Фото: REUTERS

Согласно докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в 2022 году Киев стал третьим крупнейшим в мире импортером оружия

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Украина в 2022 году получила от стран Запада более 117 тыс. единиц оружия и средств поражения. Об этом в среду сообщили в Минобороны Украины.

"117 575 единиц современного вооружения и средств поражения - столько ориентировочно Вооруженные силы Украины получили от международных партнеров в течение прошедшего года", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Согласно опубликованному в минувший понедельник докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в 2022 году Украина стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия. В период с 1991 по 2021 год она закупала незначительные объемы основных вооружений, но сейчас из-за военной помощи, оказываемой Киеву США и государствами Европы, страна поднялась в списке ведущих импортеров. По итогам прошлого года она заняла третью строчку после Катара и Индии. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Катар
США
Украина
Похожие новости
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
03.06.2020
Отчет Украины в Регистр обычных вооружений ООН за 2019 год
17.12.2018
"Белые лебеди" на "заднем дворе" Вашингтона. Зачем Ту-160 летали в Венесуэлу
13.06.2018
Оружие на любой вкус
19.08.2015
В небе меньше, но лучше — часть II
12.08.2015
В небе меньше, но лучше — часть I
23.07.2014
Показы без визы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 19:01
  • 2
В Госдуме предложили установить налоговый вычет по НДФЛ за закупку военного снаряжения
  • 17.03 18:53
  • 46485
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 18:36
  • 1
Бизнесмены предпочитают покупке аренду бизнес-джетов
  • 17.03 15:55
  • 16
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.03 12:25
  • 0
Против кого ведёт свою «войну» Тихановская?
  • 17.03 11:34
  • 9
Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил о намерении создать «танковый кулак» и показать его России
  • 17.03 10:10
  • 2422
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.03 04:06
  • 1
Рабочая группа по СВО подготовила предложения по повышению эффективности гособоронзаказа
  • 17.03 04:06
  • 1
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 16.03 16:10
  • 2
Британская разведка назвала «основную причину отсутствия наступательных действий» со стороны российской армии
  • 16.03 15:19
  • 0
Польша и страны Балтии на деньги США расширяют сеть оперативных аэродромов
  • 15.03 20:44
  • 2
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 15.03 20:38
  • 2
США сообщили о крушении американского дрона после столкновения с российским истребителем над Черным морем
  • 15.03 11:40
  • 1
Турки предложили поставлять России томаты и перцы в обмен на истребители
  • 15.03 11:17
  • 2
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника