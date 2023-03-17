На Украине сообщили о получении от стран Запада более 117 тыс. единиц оружия в 2022 году

Согласно докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в 2022 году Киев стал третьим крупнейшим в мире импортером оружия

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Украина в 2022 году получила от стран Запада более 117 тыс. единиц оружия и средств поражения. Об этом в среду сообщили в Минобороны Украины.

"117 575 единиц современного вооружения и средств поражения - столько ориентировочно Вооруженные силы Украины получили от международных партнеров в течение прошедшего года", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Согласно опубликованному в минувший понедельник докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в 2022 году Украина стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия. В период с 1991 по 2021 год она закупала незначительные объемы основных вооружений, но сейчас из-за военной помощи, оказываемой Киеву США и государствами Европы, страна поднялась в списке ведущих импортеров. По итогам прошлого года она заняла третью строчку после Катара и Индии.