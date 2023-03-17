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ТАСС

В Госдуме предложили установить налоговый вычет по НДФЛ за закупку военного снаряжения

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Военторг
Мужская одежда бренда "Армия России" сезона осень-зима 2016-2017 представленная "Военторгом" в рамках форума "Армия-2016".
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Речь идет, в частности, о бронежилетах, касках, военной одежде и обуви

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. В Госдуме подготовлен законопроект о социальном налоговом вычете по НДФЛ за закупку военного снаряжения благотворителями, волонтерами, добровольцами и членами их семей. Об этом рассказал ТАСС автор документа, член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов ("Единая Россия").

Как отмечает автор документа, с начала СВО большое число благотворительных, волонтерских организаций, сами военнослужащие и добровольцы, а также члены их семей закупили за счет своих средств значительное количество тактических средств, экипировки и спецоборудования, которое по многим характеристикам превосходит стандартное снаряжение. Речь идет, в частности, о бронежилетах, защитных шлемах (касках), военной одежде и обуви, медицинских аптечках, спальных мешках, дронах, квадрокоптерах, приборах ночного видения, тепловизорах, прицелах и деталях для модернизации огнестрельного оружия.

Законопроектом предлагается ввести в налоговое законодательство социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме, уплаченной налогоплательщиком за приобретение им товаров военного назначения и военного снаряжения у организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю. Социальный налоговый вычет предлагается предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 тыс. рублей за налоговый период. При этом законопроект будет распространяться на сделки по приобретению товаров военного назначения и военного снаряжения, заключенные, начиная с 24 февраля 2022 года. Перечень товаров, расходы на приобретение которых могут быть учтены для получения налогового вычета, предлагается определять актом правительства РФ.

"Компенсация части затрат граждан на закупки товаров и снаряжения для военнослужащих в форме налогового вычета позволит решить такие социально значимые задачи как сбережение жизни и здоровья военнослужащих, участвующих в СВО, и будет способствовать укреплению обороноспособности и безопасности государства, а также позволит обеспечить решение задач, обозначенных президентом РФ в Послании Федеральному Собранию", - указывает автор документа. По словам Кузнецова, он намерен в ближайшее время представить законопроект на рассмотрение экспертного совета фракции по законотворчеству, с тем чтобы решить вопрос о дальнейшем внесении его в Госдуму. 

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Россия
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2 комментария
№1
17.03.2023 09:29
Цитата, q
В Госдуме подготовлен законопроект о социальном налоговом вычете по НДФЛ за закупку военного снаряжения благотворителями, волонтерами, добровольцами и членами их семей. Об этом рассказал ТАСС автор документа, член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов ("Единая Россия").

Уважаемый Эдуард (в госдуме России), уважаемая "Единая Россия" - не кажется ли Вам, что вы пытаетесь таким образом узаконить и легимитизировать нарушения действия властей в обеспечении средств национальной безопасности России?

Помощь, по которой Вы предлагаете сделать возврат 13% понадобилась, не как простое желание общества, А КАК ОСТРЕЙШАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ В ЗАТЫКАНИИ ДЫР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ВООРУЖЕНИЕМ БОЙЦОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПО ЗАЩИТЕ РОССИИ.

Возможно я ошибаюсь, и государство в какой-то момент перестало нести это обязательство. Не мог бы уважаемый Эдуард Кузнецов или кто-то из "Единой России" дать статью закона, которая освобождает государство от обязательств по обеспечению всем необходимым бойцов и военнослужащих?

Было бы не менее прекрасно, если бы господин Шойгу выступил с каким-то заявлением, о том, что в ближайшие N дней бойцы будут полностью укомплектованы всем самым новейшим вооружением, которым Россия, по его словам, перевооружилась более, чем на 80%.
У нас ведь в СВО участвует численность значительно меньше, чем 80% ВС России? Должно хватит, по данным от главы МО.

И вот если всё это случится, то волонтеры, добровольцы и т.д. будут уже удовлетворять свои социальные потребности помочь, а не затыкать проблемные дыры, созданные государством, а государство - видимо намекая, что и дальше во всех сферах будет примерно также (парты наверное скоро волонтеры в школы поставлять начнут) предлагает это всё как бы косвенно узаконить, через 13% возврата.
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№2
17.03.2023 19:01
При БАТЬКЕ уже паркет на окоп поменяли-бы, а на свои - скидывались-бы для волонтёров. Не штабист - но всё как-то криво и смутно. Закрадывается сомнение в адекватности рисования стрелочек на картах. "Говорящая" голова в телевизоре эти сомнения не уменьшает. Может весна больше поднимет настроение?
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