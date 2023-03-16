В России создали программируемый дрон с шестью моторами и инфракрасной камерой.

Это узкоспециализированный беспилотник

В Национальной технологической инициативе рассказали о новой разработке Рязанского государственного радиотехнического университета (РГРТУ): команда вуза создала программируемый беспилотник специального назначения — он будет искать утечки на газопроводах и теплотрассах с помощью инфракрасной камеры.

Сам дрон из себя будет представлять гексакоптер, то есть систему из шести моторов, что увеличит его массу и уменьшит скорость относительно дронов на четырёх моторах, но увеличит качество стабилизации в воздухе, что позволит вести работы в плохих погодных условиях, — рассказал студент РГРТУ Кирилл Выставкин.

Беспилотник планируется оснастить приёмником GPS, а в перспективе — отечественными GNSS-системами с точностью определения местоположения до 2 см.