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Техкульт

В России создали гибкие дисплеи, которые будут служить до 20 лет

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Российские гибкие дисплеи прослужат 20 лет

Специалисты питерского политеха при непосредственной поддержке инженеров из других организаций разработали новую и весьма перспективную технологию выпуска гибких матриц для мобильной электроники, которые будут служить порядка 20 лет. Причем они имеют в три раза бóльшую яркость, чем аналогичные решения, применяемые в современных складных смартфонах.

По словам представителя СПбПУ Ивана Мухина, выпущенные по новому способу гибкие полупроводниковые светодиоды буду дороже, чем популярные сейчас у производителей изгибающиеся OLED-экраны, но предложат более высокую яркость и повышенную долговечность, что значительно расширит сферы их применения. При этом запуск серийного производства однозначно приведет и к снижению себестоимости. Здесь необходимо отметить, что современные мобильные устройства со складными корпусами оснащаются доступными матрицами, но срок их полноценной службы не превышает трех лет, после чего их яркость теряется. В разработке же питерских ученых предполагается использование нитевидных нанокристаллов в виде 100-нанометровых по диаметру цилиндров, имеющих длину в несколько микрон, каждый из которых может как светиться, так и изгибаться.

Макс Антонов

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Страны
Россия
Проекты
Наноиндустрия
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