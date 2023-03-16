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ТАСС

Регионы ПФО подготовили за полгода около 60 тыс. работников для предприятий ОПК

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Игорь Комаров
Игорь Комаров.
Источник изображения: wikimedia.org

По словам полпреда президента России в округе Игоря Комарова, это один из самых высоких показателей в стране

ТАСС, 15 марта. Регионы Приволжского федерального округа (ПФО) за последние полгода подготовили около 60 тыс. работников для предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В Ижевске в среду состоялось заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа. В работе приняли участие Игорь Комаров, глава Удмуртии Александр Бречалов, заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко и другие.

"Для предприятий ОПК за последние полгода было подготовлено около 60 тыс. кадров. Это один из самых высоких показателей. Мы, наверное, одни из первых, кто всерьез стал заниматься этим вопросом - во всех регионах округа были разработаны планы, организована работа, которая включает и задействует предприятия ОПК, других отраслей, исполнительную власть и образовательные учреждения", - приводятся в сообщении слова Комарова.

Он добавил, что в феврале состоялся Совет ректоров вузов, на котором обсудили в том числе повышение эффективности подготовки кадров и выработали предложения для правительства РФ и регионов. "Здесь очень важно, что и законодательная власть подключается к этой работе не только в сфере подготовки предложений на федеральный уровень, но и решения бюджетных вопросов, регулирования регионального законодательства", - добавил полпред.

Комаров напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу в ближайшие пять лет подготовить профессиональных молодых специалистов для работы в электронике, промышленности, сельском хозяйстве и ОПК. Это, по словам полпреда, важно для округа, на территории которого сосредоточена треть такого производства страны.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что в республике в сфере промышленности работают 3,6 тыс. предприятий, из них 12 крупнейших - в оборонно-промышленном комплексе. В промышленности трудятся 145 тыс. человек. В Удмуртии при этом большая потребность в работниках - более 15 тыс. вакансий, в организациях ОПК - 1,8 тыс. свободных рабочих мест. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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