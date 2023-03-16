"Выйти к Азовскому морю". Когда ждать нового наступления ВСУ

Полковник Ходаренок: наступление ВСУ может начаться сразу после окончания весенней распутицы

Американская газета The Washington Post со ссылкой на источники пишет, что в Киеве сомневаются в готовности провести весеннее наступление из-за ухудшения качества украинских войск. Почему этому тезису нельзя доверять, и стоит ли ждать наступления ВСУ, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Для начала надо сказать, что к подобным материалам, причем не только в WP, а и во многих других западных СМИ, стоит относиться с изрядной долей скептицизма. В ходе ведения военных действий практически все выступления политиков и военных (причем со всех сторон конфликта) подчинены триединой цели - дезинформации, демонстративным действиям, имитации. Это достигается активностью, убедительностью, непрерывностью, комплексным характером и разнообразием проводимых мероприятий. Что мы каждый день и наблюдаем на практике.

С этих позиций и обратимся к тезисам в публикации в WP. В частности, некоторые украинские чиновники сообщили газете, что сомневаются в готовности к проведению «долгожданного весеннего наступления» с учетом потерь среди опытных бойцов и офицеров.

Если бы это имело место на самом деле в воюющей стране (а подобные контакты вскрываются соответствующими спецслужбами "на раз-два"), то такие «чиновники» за пораженческие настроения немедленно отстраняются от занимаемых должностей и отдаются на суд военного трибунала.

И никто бы среди украинского руководства на подобные заявления средствам массовой информации "просто так" вряд ли бы пошел.

Или же, к примеру, по данным WP, безвозвратные и санитарные потери вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции достигли 120 тыс. бойцов и командиров.

Подобные сведения, между прочим, являются предметом государственной и военной тайны Украины, и нет ни одной убедительной причины, по которым эти данные могли бы быть переданы даже союзникам.

При некотором воображении можно допустить, что в частном разговоре Валерия Залужного и Марка Милли был обозначен порядок потерь ВСУ, но представить, что подобные данные стали достоянием американской газеты, достаточно трудно. Так что вопрос в этом случае к WP - «откуда дровишки?», более чем естественен. А если данные по потерям - сугубо предположение WP, то об этом стоило и сказать прямо.

Также в материале газеты утверждается, качество украинских войск ухудшилось за год с момента ввода российских войск на территорию Украины. И это более чем спорный тезис.

Потери, безусловно, у ВСУ присутствуют, и потери временами немалые, сомнений в этом ни у кого нет. Но в то же время за этот же период части и соединения, руководящий состав украинской армии получили богатый опыт ведения боевых действий.

Многие бригады ВСУ, можно сказать, состоялись на этой войне как боевые единицы.

Только в ходе боевых действий (и нигде больше) рождаются боеспособные полки и дивизии. И участие в конфликте отнюдь не ухудшает качество войск, а во многом способствует совершенствованию их боевого мастерства.

Все ставшие за последнее время достоянием общественности жалобы украинских военных представителям западных СМИ на дефицит боеприпасов, недостаток боевой и другой техники, потери, ухудшение качества войск, во-первых, согласованы с соответствующими службами и департаментами ВСУ, а во-вторых, предназначены только для одного - выбить слезу из телезрителя/читателя стран Североатлантического альянса и способствовать дальнейшему усилению давления избирателей государств НАТО на свои правительства в плане увеличения поставок ВСУ вооружения, военной и специальной техники, материальных средств.

И самое главное - все перечисленное выше предпринимается с главной задачей - создать у противника ложное представление об истинной боеспособности Вооруженных сил Украины.

Что происходит в зоне конфликта на самом деле?

Цели вооруженных сил Украины на данном этапе можно, наверное, сформулировать следующим образом: отразить наступление российской армии, нанести поражение ее группировкам, во что бы то ни стало удержать важные районы (Бахмут, Авдеевка, Марьинка и др.), на особо важных направлениях оборону вести по принципу «ни шагу назад», при этом экономить силы и средства, тем самым выигрывая время для обеспечения развертывания ударных группировок и создания условий для осуществления наступательных операций после окончания весенней распутицы.

Есть основания полагать, что планы наступательных операций ВСУ на весеннюю кампанию (на соответствующих направлениях), включающие планы создания и развертывания ударных группировок, огневого поражения, инженерного обеспечения, тылового и технического обеспечения и многие другие документы, украинские военные уже отработали и утвердили. И, следует непременно заметить, согласовали с руководством США и НАТО.

Поступившего от коллективного Запада вооружения и военной техники (ОБТ Leopard 2 и Challenger 2, БМП M2 Bradley и БТР Stryker, самоходной артиллерии и средств ПВО) Вооруженным силам Украины хватит для создания, как минимум двух ударных группировок.

Задача перед ВСУ, скорее всего, формулируется следующим образом - в ходе весенних наступательных операций в предельно короткие сроки выйти к побережью Азовского моря, а также добиться оперативно значимого успеха на Донецком/Луганском направлениях.

По всей видимости, политики и военные Запада могут сказать - «мы обеспечили ВСУ разведывательной информацией, помогли им создать систему управления и связи (в ВСУ - система «Дельта»), передали им свое современное вооружение и военную технику, боеприпасы и другие материальные средства, и мы не можем допустить, чтобы все перечисленное выше было дискредитировано в ходе предстоящих военных действий. По этим причинам военное поражение Украины в весенней кампании для нас недопустимо по определению».

Поэтому-то ставки в предстоящей вооруженной борьбе исключительно высоки.

Похоже выглядят и задачи Вооруженных сил России - разве что с обратным знаком. Задача российский военных - разгромить противостоящие группировки противника и добиться подписания мирных договоренностей на выгодных для России условиях (только таких, и никаких других).

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Михаил Ходаренок