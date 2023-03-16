ВС Республики Корея закупят дополнительные истребители F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 15 марта. Власти Республики Корея 13 марта одобрили ряд крупных проектов по закупке продукции оборонного назначения, включая дополнительную партию истребителей F-35A "Лайтнинг-2" и ракеты-перехватчики SM-6 (Standard Missile-6).

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Агентство программ оборонных закупок (DAPA), комитет по рассмотрению оборонных проектов одобрил план закупки истребителей F-35A американского производства на сумму 3,75 трлн. вон (2,85 млрд. долл.) до 2028 года. Закупка рассматривается в качестве фактора сдерживания военной угрозы со стороны КНДР.

Агентство не раскрыло количество закупаемых самолетов, но ожидается, что Сеул в рамках новой закупки получит около 20 F-35A. В настоящее время на вооружении ВВС Республики Корея имеется 40 самолетов F-35A производства американской Lockheed Martin.

По данным DAPA, в случае поставки новые самолеты обеспечат поддержку системы упреждающего удара Kill Chain, которая является основой программы сдерживания ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР.

Комитет также одобрил план первого этапа закупки ракет SM-6, производимых американской компанией Raytheon Technologies Corp. Это часть двухэтапного проекта стоимостью 770 млрд. вон, который будет осуществляться с этого года по 2031 год с целью более эффективного противодействия угрозе со стороны самолетов и ракет противника. Командование ВМС Республики Корея планирует вооружить новыми ЗУР 8200-тонные эсминцы класса KDX-2 Batch.2.

ВМС уже применяют ЗУР SM-2 на состоящих на вооружении эсминцах, но стремятся получить в свое распоряжение более современные перехватчики с большей дальностью поражения целей.

Комитет также одобрил планы общей стоимостью 1,55 трлн. вон, предусматривающие разработку в период с 2023 по 2032 гг. тактических ракет класса "земля-земля" в целях расширения возможностей сухопутных войск по нанесению высокоточных ударов.

Кроме того, комитет одобрил планы разработки в период 2023-2030 гг. корабельного зенитного ракетного комплекса для оснащения перспективных эсминцев KDDX. Стоимость данных работ оценивается в 690 млрд. вон.