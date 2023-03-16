Стороны обсудили ситуацию в республике, а также актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Сирии Али Махмудом Аббасом. Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня в Москве прошли переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Сирийской Арабской Республики корпусным генералом Али Махмудом Аббасом. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что в ходе встречи министры обороны России и Сирии отметили важность продолжения тесного взаимодействия, направленного на поддержание стабильности в Сирийской Арабской Республике.

Также Шойгу выразил соболезнования народу Сирии в связи со случившимся землетрясением в феврале 2023 года. "Мои соболезнования семьям погибших, народу Сирии. Это большая трагедия. Мы постараемся в это время быть вместе с вами, быть рядом, и наша группировка оказывала помощь по линии наших служб и гуманитарная помощь, в целом Россия откликнулась на ту большую беду, которая постигла сирийский народ", - заявил министр обороны РФ.

В ходе встречи Шойгу подчеркнул, что впереди много работы по освобождению Сирии от международного терроризма, но большая часть этих дел завершена. "Мы за последние годы прошли с вами огромный путь, огромную дистанцию, в части освобождения территории Сирии от международного терроризма. Впереди еще, конечно, много работы, но при этом большая часть этой работы сделана", - сказал глава Минобороны РФ.