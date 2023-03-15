Bermont Consult отзывы: надежный брокер или развод

Bermont Consult – британский онлайн-брокер, предоставляющий посреднические услуги для торговли на Forex и CFD на индексы, акции, цифровые валюты, металлы, энергоносители. Он имеет большую клиентскую базу и не ограничивается исключительно пользователями из Европейского Союза и Великобритании. С недавних пор посредник узнаваем в Российской Федерации. Но перед тем как инвестировать на его платформе, стоит изучить отзывы о Bermont Consult в Сети, чтобы удостовериться, что это действительно надежный брокер, а не развод.

Отзывы о Bermont Consult

Трейдеры из разных стран мира оставляют исключительно положительные отзывы о Bermont Consult. Именно из отзывов о Bermont Consult следует —- компания не замечена в каких-либо манипулятивных действиях с клиентскими деньгами. Нет нареканий и на достоверность котировок и исполнение приказов.

Отзывы о Bermont Consult можно найти в соцсетях и блогах:

Из отзывов о Bermont Consult также следует, что онлайн-платформа имеет безупречную репутацию. Подавляющее большинство инвесторов не ставит под сомнение высокое качество предоставляемых услуг. Клиенты онлайн-посредника не жалуются на возникновение каких-либо трудностей с выводом средств. Следовательно, можно уверенно утверждать, что владельцы площадки никогда не подводят и не нарушают установленные рамки сотрудничества.

Преимущества Bermont Consult

Некоторые из преимуществ, которые можно получить при онлайн-торговле с британским брокером, включают:

Простая в использовании, быстрая и мощная платформа для трейдинга, позволяющая молниеносно выявлять торговые возможности и реагировать на них.

Обширный рыночный диапазон (более 150 финансовых активов).

Высокая скорость исполнения сделок, узкие спреды и конкурентоспособные комиссии.

Передовые инструменты, помогающие трейдерам проводить тщательный технический и фундаментальный анализ.

Ряд качественных учебных ресурсов и учебных материалов.

Дружелюбная, оперативная и опытная команда поддержки, доступная пять дней в неделю.

Персональное сопровождение новичков, обеспечивающее их комфорт во время реализации первых сделок (индивидуальное руководство).

Эффективное управление рисками с помощью стоп- и лимитных ордеров.

Услуги премиум-класса для крупных онлайн-инвесторов (личный менеджер по работе с клиентами и индивидуальный анализ от ведущих экспертов компании).

Наличие лицензии британского регулятора.

Расширенный анализ предложений брокерской компании можно найти в многочисленных отзывах о Bermont Consult.

Защита клиентских средств

Многие трейдеры в мире доверяют британскому посреднику, как одному из крупнейших в мире брокеров с первоклассными сервисами. Он регулируется и уполномочен предлагать услуги онлайн-торговли на нескольких континентах, постоянно инвестируя в безопасность и успех своих клиентов.

Пользователи онлайн-платформы защищены несколькими способами. Их депозиты хранятся по доверительному соглашению на сегрегированных счетах в регулируемых банках. Это гарантирует, что средства легко идентифицировать как принадлежащие пользователям платформы, поэтому компания и ее кредиторы не имеют никаких прав на операции с ними. Тем более, что деньги разделены между несколькими счетами в ряде кредитоспособных крупных европейских банков. Регулятор не разрешает держать их в одном месте.

Регулируемый онлайн-брокер не может использовать клиентский капитал для ведения своей коммерческой деятельности, такой как хеджирование сделок с другими контрагентами, операционных расходов и расчетов с кредиторами.

В маловероятном случае ликвидации торговой площадки всем инвесторам будет возвращена их доля сегрегированных активов за вычетом административных затрат на обработку и распределение этих средств.

Любая недоимка может быть компенсирована в рамках Схемы компенсации финансовых услуг (FSCS). FSCS является компенсационным фондом последней инстанции для клиентов уполномоченных фирм, предоставляющих финансово-посреднические услуги. Схема разработана правительством Великобритании в качестве «страховочной сети» и распространяется на частных инвесторов.

Условия Bermont Consult

Чтобы начать сотрудничество, достаточно пройти простую регистрацию на веб-сайте. Затем пополнить депозит минимум на 150 долларов США и открыть первую сделку. Брокер учел специфику российского рынка и установил очень демократичный порог для входа.

Все сделки осуществляются с использованием технологии сквозного исполнения. Это позволяет онлайн-трейдерам не переживать о намеренном ухудшении торговых условий, как это часто практикуют недобросовестные инвестиционные площадки.

Сквозное исполнение гарантирует:

Лучшие цены от крупнейших мировых банков и хедж-фондов (поставщиков ликвидности). Узкие рыночные спреды. Конкуренция в пуле поставщиков ликвидности позволяет сузить спреды до минимума. Владельцы премиальных аккаунтов и вовсе торгуют с нулевыми спредами. Отсутствие ограничений на любые торговые стратегии. Поскольку наценка на спред и комиссия за торгуемый лот — заработок компании, ей выгодно, когда клиенты получают доход. Настраиваемое кредитное плечо, которое в зависимости от актива составляет от 1:50 до 1:500. Исполнение ордеров за миллисекунды.

Естественно, при таких условиях выгодно торговать.

А еще брокер предлагает 7 типов учетных записей, мгновенное пополнение депозитов множеством способов вплоть до криптотранзакций, вывод прибыли за 72 часа, возможность торговли микролотами, отличное обучение и квалифицированную техподдержку 5 дней в неделю.

Инновационное ПО

Веб-торговая платформа Bermont Consult доступна онлайн для всех пользователей, которые заинтересованы торговле Forex или CFD. Посредством ПО трейдер может:

управлять своим счетом;

регистрировать банковские карты;

пополнять депозит;

снимать средства;

отдавать приказы и многое другое.

Программа для трейдинга также предлагает исследовательские инструменты на основе браузера, такие как потоковые новости, экономический календарь и сигналы.

Авторы отзывов о Bermont Consult ценят чистый современный интерфейс, который упрощает проведение торговых операций, таких как сканирование графиков, размещение и управление сделками.

Большой популярностью пользуется приложение для планшетов и мобильных устройств, оптимизированное под iPhone и Android. Приложение отлично подходит CFD-трейдерам, которые предпочитают отслеживать свои позиции «на ходу». У них есть доступ к тем же инструментам исследования и мониторинга, что и на веб-платформе.

Заключение

Bermont Consult всегда остается на стороне онлайн-трейдера, поскольку в его собственных интересах, чтобы клиенты получали прибыль и продолжали торговать на платформе. В рамках этого обязательства брокер подписал с FCA Глобальный кодекс деловой этики, который устанавливает общий набор рекомендаций по ведению финансово-посреднической деятельности. FCA является одним из самых строгих регуляторов. Он гарантирует неукоснительное соблюдение правил и положений, разработанных специально для защиты инвесторов. Правила FCA обеспечивают уверенность в том, что трейдеры торгуют онлайн с надежной брокерской компанией, а не такой, которая занимается банальным разводом.