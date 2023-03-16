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РИА Новости

Краснов поручил прокурорам сосредоточить усилия на модернизации ОПК

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Краснов поручил прокурорам при надзоре сосредоточить усилия на вопросах модернизации ОПК

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам в ходе надзора сосредоточить усилия на вопросах модернизации оборонных предприятий, передает корреспондент РИА Новости.

"Надзорные мероприятия в оборонно-промышленном комплексе планируйте и организуйте исходя из фактической обстановки и потребностей войск. Сосредоточьте отдельные усилия на вопросах модернизации оборонных предприятий, строительстве новых производств, необходимых для выпуска вооружений и военной техники", - сказал Краснов на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

По словам Краснова, от "профессионализма прокуроров, принципиального и оперативного реагирования на нарушения" зависит "многое, включая сохранение жизни и здоровья защитников нашей Родины".

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Россия
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