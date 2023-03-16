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ИноСМИ

Сеймур Херш: США забыли историю. Россию им не победить

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Сеймур Херш
Сеймур Херш.
Источник изображения: www.middleeasteye.net

Журналист-расследователь Херш напомнил о военных победах России

США под прикрытием "наступательных операций НАТО" уже вступили в вооруженный конфликт с Россией, заявил журналист-расследователь Сеймур Херш. По его словам, Америка делает это напрасно, ее генералы забыли, чем закончилась Сталинградская битва.

Во вторник вечером репортер-расследователь Сеймур Херш выступил перед журналистами в Вашингтоне, чтобы рассказать о своей статье на тему "Северных потоков".

The New York Times недавно опубликовала статью, в которой утверждается, что на самом деле за подрывом газопровода стоит не Америка, а некая группировка, состоявшая, вероятно, из украинцев, украинских диссидентов. И, разумеется, об этом не знали ни Зеленский, ни Америка. Ну и бог с ними. И да, эта история попала на первую полосу.

Я знаю на этот счет больше, чем могу рассказать, понимаете? Гораздо больше. Но просто не могу говорить на эту тему.

Мне говорят, игра будет такая: "это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против русских", но этим не одурачить мир или даже большинство из нас. По крайней мере, я на это надеюсь. Мы сейчас воюем с русскими, но с какой целью? Наши генералы что, историю не читали и не помнят последние 3-4 дня Сталинградской битвы? Русские теряли по 2400 человек в сутки, но умудрились при этом не проиграть. Бросьте уже. Мы действительно хотим связываться с этими ребятами? Не думаю. Наша армия нигде не воевала.

Спустя 4 дня после подрыва газопроводов Джейк Салливан давал пресс-конференцию, и лишь спустя 11 минут после ее начала ему задали об этом вопрос.

И он ответил: "Ну, шведы и датчане изучают проблему, давайте дождемся их заключения".

Кажется, это было 30-го сентября. И числа 16–18 следующего месяца, в ноябре, они опубликовали отчет, в котором было сказано: да, черт возьми, мы установили, что имел место подрыв, и скорее всего, речь идет о саботаже. Вот о чем они отчитались.

И никто из репортеров тогда не припомнил слова самого президента [Байдена]. А сказал он, что мы, мол, можем это сделать и сделаем! Но никто об этом не спросил. Наверное, причина в том, что за такие выходки члены журналистского корпуса [Белого дома] теряют очки. Это все, что вам нужно знать о современной журналистике.

Задайте американским политикам правильный вопрос: 113 миллиардов долларов – не слишком ли это много для Украины? Согласно последнему опросу, который я видел, 62% ответили: да, этого достаточно, у нас и своих проблем достаточно, на которые можно пустить эти средства.

По иронии судьбы, в то время как во время Вьетнамской войны критиками выступали демократы и несколько республиканцев умеренных взглядов, то сейчас ситуация диаметрально противоположная, и демократы совершенно точно хотят продолжения нынешнего конфликта, а еще толкают страну к войне с Китаем.

У нас есть значительная группа республиканцев, которые выступают против, но их не большинство. Довольно странная позиция. Знаете, я всегда полагал, что Демократическая партия выступает против войн, но не в этот раз. Они все как один говорят о России ужасные вещи, лишь некоторые из которых можно считать справедливыми. С другой стороны, до начала нынешнего конфликта Россия была крупным торговым партнером Западной Европы.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Вьетнам
Китай
Россия
США
Украина
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