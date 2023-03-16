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ТАСС

Рогов передал российским снайперам десять винтовок "Счетчик"

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Снайперская винтовка "Счетчик"
Снайперская винтовка "Счетчик".
Источник изображения: © РИА Новости

Сообщается, что они были куплены на пожертвования

ТАРУСА /Калужская область/, 15 марта. /ТАСС/. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в среду передал российским военным десять снайперских винтовок "Счетчик", купленных на пожертвования, передает корреспондент ТАСС с предприятия Lobaev Arms.

"Сегодня мы передаем нашим снайперам с запорожского направления вот эти десять винтовок. Я уверен, что ребята этим оружием будут ковать победу. <...> Это новейшие винтовки отечественного производства", - сказал Рогов. О планах приобрести для военных на запорожском направлении десять винтовок он сообщал в январе.

По словам основателя Lobaev Arms Владислава Лобаева, компания поставила в общей сложности около 100 винтовок "Счетчик", которые применяются в зоне специальной военной операции, и получают "только положительные" отзывы.

LAR-10 "Счетчик" создана на базе американской винтовки серии AR, первые образцы прошли испытания в сентябре 2022 года. Самозарядная винтовка массой 4,7 кг разработана под патрон стандарта НАТО 7,62x51 мм. Дальность ее стрельбы составляет 1 км, однако на испытаниях она поражала цели на расстоянии 1,4 км. 

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