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ТАСС

Путин заявил, что Россия значительно наращивает выпуск вооружений

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Источник изображения: Донат Сорокин/ ТАСС

По словам президента, это важно для страны сейчас и пригодится в будущем

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия активно наращивает мощности для дополнительного выпуска вооружений: это важно для страны сейчас и пригодится в будущем, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры в среду.

"Прокуроры должны вести надзорное сопровождение модернизации предприятий ОПК, в том числе наращивания мощностей для выпуска дополнительного объема вооружений. Работа здесь идет масштабная, большая. Она нам сейчас крайне нужна и в будущем пригодится. Ничего избыточного здесь мы не делаем. Но то, что делаем, должно делаться в высшей степени эффективно", - подчеркнул он. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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