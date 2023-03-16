Путин заявил, что Россия значительно наращивает выпуск вооружений

По словам президента, это важно для страны сейчас и пригодится в будущем

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия активно наращивает мощности для дополнительного выпуска вооружений: это важно для страны сейчас и пригодится в будущем, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры в среду.

"Прокуроры должны вести надзорное сопровождение модернизации предприятий ОПК, в том числе наращивания мощностей для выпуска дополнительного объема вооружений. Работа здесь идет масштабная, большая. Она нам сейчас крайне нужна и в будущем пригодится. Ничего избыточного здесь мы не делаем. Но то, что делаем, должно делаться в высшей степени эффективно", - подчеркнул он.