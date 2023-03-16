Путин призвал прокуроров следить за реализацией гособоронзаказа и выделением средств

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал прокуроров следить за четкой реализацией гособоронзаказа и выделением средств, своевременным выполнением обязательств по поставкам для нужд специальной военной операции.

"Особое внимание прошу уделить надзору за законностью в сфере обороно-промышленного комплекса. Мы постоянно должны держать эти вопросы в поле нашего зрения, прежде всего, за своевременным выполнением обязательств по поставкам для нужд специальной военной операции необходимых вооружений, техники, боеприпасов, экипировки, за четкой реализацией всех заданий гособоронзаказа, эффективным использованием бюджетных ресурсов", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России.

По его словам, средства выделяют в достаточном объеме.

"Их много, мы делаем это очень аккуратно, не в ущерб другим направлениям нашей деятельности, но те средства, которые выделяются, должны тратиться рационально и в строгом соответствии с законом", - отметил президент.

Путин добавил, что прокуроры должны вести надзорное сопровождение модернизации предприятий ОПК, в том числе наращивания мощности дополнительного объема вооружений.