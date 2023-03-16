Эрдоган по поводу членства Финляндии в НАТО: Анкара выполнит свои обещания

Тайип Эрдоган, президент Турции на вопрос о вероятном одобрении Анкарой присоединения Финляндии к НАТО, ответил, что республика не собирается отклоняться от имеющейся процедуры и свои обещания выполнит.

"Мы будем идти согласно принятому процессу. Мы выполним возложенную на нас задачу. Сдержим данное слово. В пятницу мы встретимся с господином президентом и выполним свое обещание", — сказал Эрдоган в разговоре с представителями прессы.

Швеция и Финляндия в условиях начавшихся украинских событий в мае прошлого года подали заявки генсеку НАТО на присоединение к альянсу. Вначале Турция заблокировала процесс утверждения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум в сфере безопасности, учитывающий озабоченности Анкары. На сегодняшний день заявки Финляндии и Швеции в НАТО не утвердили две страны из 30-ти — Турция и Венгрия.