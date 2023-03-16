Армения начала готовиться к войне с Азербайджаном

Haqqin: Армения увеличила военные расходы до рекордного уровня

Армения в нынешнем году увеличила военные расходы до рекордного уровня, пишет Haqqin. Одним из поставщиков вооружений станет Индия, которая готова предоставить Еревану зенитно-ракетные комплексы реактивные и артиллерийские установки.

Фарид Исаев

Наряду с реактивными установками и зенитно-ракетными комплексами Индия продаст Армении самоходные артиллерийские установки (САУ), предназначенные для ведения боев в высокогорных районах. Как сообщает индийское издание Indian Defense Research Wing, специализирующееся на военной промышленности и вооружении, Армения заказала у Индии 155-миллиметровые САУ MarG (Multi-terrain Artillery Gun).

Сообщается, что по заказу Армении это оружие было специально разработано индийской компанией Kalyani Strategic Systems Limited. Разработка САУ MarG заняла восемь месяцев: оружие прошло 40-дневные испытания в присутствии армянской делегации, которая осталась довольна результатами. Сама сделка была заключена на оборонной выставке.

САУ MarG, о разработке которой индийская компания объявила в прошлом году, представляет собой артиллерийскую систему на колесной платформе.

9 ноября 2022 года индийская компания Bharat Forge Limited, являющаяся головным предприятием крупной индийской частной промышленной группы Kalyani Group, заявила, что ее дочерняя компания "получила экспортный заказ на изготовление 155-мм артиллерийских платформ в течение трех лет" для неназванной "дружественной зарубежной страны". Стоимость контракта составила 155,5 миллиона долларов.

И хотя Bharat Forge не раскрыла ни имени заказчика, ни количество единиц заказанного оружия, сообщив лишь, что заказ предназначался для "неконфликтной зоны", специализированное индийское издание Business Standard уже тогда написало со ссылкой на источник в министерстве обороне Индии, что артиллерийская система MarG будет поставлена в Армению.

САУ MarG с колесной формулой 4х4 базируется на военном грузовике Ashok Leyland Mk 4 индийского производства и оснащена бронированной кабиной на пять человек. Полная боевая масса САУ – 18 тонн. Боекомплект составляет 18 залпов по пять зарядов на каждый снаряд. Время приведения САУ в боевое положение составляет полторы минуты днем и две минуты – в ночное время.

Судя по заявленным характеристикам, MarG 155-BR, снабженная современной системой управления огнем, способна атаковать цели со скоростью 42 выстрела в час. В режиме интенсивного огня скорострельность составляет 12 выстрелов за три минуты.

В ноябре 2022 года местные СМИ писали о том, что Индия поставит Армении также 155-миллиметровые буксируемые гаубицы ATAGS собственного производства. Еще раньше, в сентябре 2022-го, Армения подписала с министерством обороны Индии контракт на общую сумму 250 миллионов долларов, в рамках которого, в числе прочих видов вооружений, были закуплены реактивные системы залпового огня Pinaka.

А в январе 2023-го года журнал Business Standard сообщил, что Армения намерена закупить у Индии системы ПВО MRSAM, которые заменят в армянской армии системы ПВО С-125 "Печора" советского производства. Интересно отметить, что некоторые технологии систем MRSAM, которые хочет приобрести Армения, Индия закупила у Израиля.

Сообщается также, что индийская сторона предложила Еревану системы ПВО собственного производства Akash и Akash-NG.

Важно отметить, что после завершения второй карабахской войны 2020 года, Россия, фактически, прекратила поставки вооружений в Армению. Вследствие чего Ереван резко ограничил военно-техническое сотрудничество с РФ и начал поиск новых партнеров. По сравнению с предыдущими периодами, военные расходы Армении возросли в нынешнем году до рекордного уровня и составили уже 1,2 миллиарда долларов.