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РИА Новости

Россия знает, какие цели у американцев в Черном море, заявил Нарышкин

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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на заседании парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на заседании парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ

Нарышкин заявил, что Россия понимает, какие цели преследуют США в Черном море

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия подробно знает и понимает, какие цели у разведывательной деятельности США в Черном море, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Мы довольно подробно знаем и понимаем, какие цели у американцев в связи с разведывательной деятельностью, использованием технических средств, и стараемся выявить те объекты и территории, которые для них представляют наибольший интерес", - сказал Нарышкин журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", комментируя инцидент с американским беспилотником. На вопрос, насколько активно США проводят разведку в районе Черного моря, директор СВР уточнил: "Очень активно, используя все средства и космической, и визуальной разведки, радиоразведки".

Ранее Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района над Черным морем, где в период СВО установлен временный режим использования воздушного пространства. По данным министерства, БПЛА летел в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отмечали в Минобороны.

Российские истребители, по заявлению военного ведомства, не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.

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Страны
Россия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Нарышкин Сергей
Проекты
БПЛА
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