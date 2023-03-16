Россия знает, какие цели у американцев в Черном море, заявил Нарышкин

Нарышкин заявил, что Россия понимает, какие цели преследуют США в Черном море

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия подробно знает и понимает, какие цели у разведывательной деятельности США в Черном море, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Мы довольно подробно знаем и понимаем, какие цели у американцев в связи с разведывательной деятельностью, использованием технических средств, и стараемся выявить те объекты и территории, которые для них представляют наибольший интерес", - сказал Нарышкин журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", комментируя инцидент с американским беспилотником. На вопрос, насколько активно США проводят разведку в районе Черного моря, директор СВР уточнил: "Очень активно, используя все средства и космической, и визуальной разведки, радиоразведки".

Ранее Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района над Черным морем, где в период СВО установлен временный режим использования воздушного пространства. По данным министерства, БПЛА летел в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отмечали в Минобороны.

Российские истребители, по заявлению военного ведомства, не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.