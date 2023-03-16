Генпрокуратура ввела особый режим надзора в "оборонке"

Генпрокурор Краснов поручил ввести особый режим прокурорского надзора на предприятиях ОПК

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил территориальным и военным прокурорам ввести особый порядок надзора на предприятиях оборонной промышленности для содействия в выполнении гособоронзаказа, передает корреспондент РИА Новости.

"В прошлом году по моему указанию территориальными и военными прокурорами введен особый порядок осуществления надзора на предприятиях оборонной промышленности. Он предусматривает, с одной стороны, всемерное содействие в выполнении гособоронзаказа, помощь в формировании эффективной системы кооперации и импортозамещения, с другой, оперативное реагирование на факты срыва сроков выпуска продукции, другие проявления недисциплинированности", - сказал Краснов в среду на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

По его словам, особый порядок позволяет из первых рук получать объективную информацию о возникающих проблемах при поставках наиболее востребованной продукции и решать их "без проволочек и перекладывания ответственности".