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РИА Новости

Генпрокуратура ввела особый режим надзора в "оборонке"

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Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Генпрокурор Краснов поручил ввести особый режим прокурорского надзора на предприятиях ОПК

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил территориальным и военным прокурорам ввести особый порядок надзора на предприятиях оборонной промышленности для содействия в выполнении гособоронзаказа, передает корреспондент РИА Новости.

"В прошлом году по моему указанию территориальными и военными прокурорами введен особый порядок осуществления надзора на предприятиях оборонной промышленности. Он предусматривает, с одной стороны, всемерное содействие в выполнении гособоронзаказа, помощь в формировании эффективной системы кооперации и импортозамещения, с другой, оперативное реагирование на факты срыва сроков выпуска продукции, другие проявления недисциплинированности", - сказал Краснов в среду на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

По его словам, особый порядок позволяет из первых рук получать объективную информацию о возникающих проблемах при поставках наиболее востребованной продукции и решать их "без проволочек и перекладывания ответственности".

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Страны
Россия
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