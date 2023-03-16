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РИА Новости

Путину доложили об инциденте с американским беспилотником, заявил Песков

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Беспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper.
Источник изображения: © iStock.com / Mike Cassidy

Песков: контактов с США на высшем уровне по теме упавшего беспилотника не было

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложено об инциденте с американским беспилотником, контактов на высшем уровне РФ и США не было, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если вы имеете в виду высший уровень, нет, никаких контактов не было. Вопрос, докладывали ли, он по меньшей мере странный. Ну как вы себе представляете, что главе государства, верховному главнокомандующему об инциденте не доложено? Конечно, такого не может быть. Конечно же, докладывали", - сказал Песков, отвечая на вопрос, докладывали ли президенту о данном инциденте и были ли контакты с американским руководством.

Как сообщало Минобороны России, накануне утром американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района над Черным морем, где в период СВО установлен временный режим использования воздушного пространства. По данным министерства, БПЛА летел в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отмечали в Минобороны.

Российские истребители, по заявлению военного ведомства, не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.

Между тем европейское командование ВС США утверждает, что российский самолет Су-27 якобы столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды в районе Черного моря.

Беспилотник MQ-9 имеет потолок 15 километров, автономность 27 часов при полной загрузке, дальность 1,9 тысячи километров, длину 11 метров, грузоподъемность 1700 килограммов. Максимальная скорость - 400 километров в час. У аппарата шесть точек подвески для ракет "воздух — земля" или бомб Mark 82 с GPS-наведением.

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