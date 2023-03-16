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Военное обозрение

«Вертолёт европейского позора»: турецкая пресса раскритиковала NH90

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Источник изображения: topwar.ru

На программу создания и производства вертолёта NH90 европейская оборонка возлагала большие надежды, считая, что новый продукт удастся удачно продвинуть на международном рынке. Однако проект в итоге обернулся технологическим фиаско.

NH90 разрабатывался как вертолёт Евросоюза, аккумулируя в себе технические решения различных производителей из разных стран ЕС. Ведущую роль в программе играли ВПК Франции, Италии и Германии. Свой первый полёт NH90 совершил в 1995 году, а спустя 12 лет испытаний, в 2007 году, поступил на вооружение.

NH90 имеет две основные модификации – морскую NFH, предназначенную для борьбы с подлодками и надводными целями, и общего назначения TTH, рассчитанную на перевозку груза и десанта (2,5 т или 20 бойцов).

Проекты, которые неадекватно сопровождаются технически и логистически, могут привести к очень серьёзным негативным последствиям. NH90 в последние годы неоднократно подвергался критике за связанные с ним проблемы и низкие показатели боеготовности

- отмечается в турецком издании SavunmaSanayiST.

Как указывается, основные затруднения при эксплуатации NH90 обусловлены частыми поломками машины и сложностью её обслуживания, которое занимает много времени и требует много средств, не позволяя в итоге достичь приемлемого налёта.

NH90 стал вертолётом европейского позора. Большинство стран решили досрочно вывести его из эксплуатации

- высказывается критика в турецкой прессе.

Так, в Австралии, где приходилось останавливать полёты из-за отсутствия запчастей, решили раньше времени избавиться от проблемных машин, заменив их на американские Black Hawk и MH-60R Seahawk. Бельгия решила досрочно обзавестись Airbus H145M вместо NH90, а Швеция – приобрести UH-60, списав «еврогеликоптер». Близка к аналогичному шагу и Норвегия, изучающая возможность покупки MH-60R.

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