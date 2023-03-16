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ТАСС

ЕС 20-21 марта созовет первый оборонный форум Шумана по Украине

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Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза.
Источник изображения: neprosto.fun

Как сообщил источник в Брюсселе, на мероприятие приглашены до 70 стран

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Евросоюз 20-21 марта впервые проведет в Брюсселе Международный форум Шумана по партнерству в сфере обороны и безопасности, в котором примут участие 27 стран ЕС и порядка 40 государств-партнеров, а также НАТО и другие наднациональные структуры. Как сообщил ТАСС в среду дипломатический источник в Брюсселе, центральной темой станет конфликт на Украине.

"Внешнеполитическая служба ЕС завершает подготовку к проведению первого в истории Международного форума Шумана по партнерству в сфере обороны и безопасности, на который помимо государств ЕС приглашены порядка 40 государств-партнеров со всего мира, а также НАТО и другие международные организации. Тема поставок оружия Украине, как ожидается, будет доминировать на этой встрече, которая собирается в рамках реализации принятой 21 марта прошлого года первой оборонной концепции Евросоюза - Стратегического компаса ЕС", - сообщил дипломат. По его словам, ЕС намерен проводить эту конференцию раз в два года. 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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