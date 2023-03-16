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РИА Новости

В Кремле назвали выдачу повесток для сверки данных постоянной работой

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Военный билет и повестка на столе военного комиссариата
Военный билет и повестка на столе военного комиссариата.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Песков назвал выдачу повесток для сверки данных обычной практикой

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Выдача гражданам повесток в военкоматы — обычная практика, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять — и в этих рамках ведется постоянная работа", — прокомментировал Песков ситуацию, отвечая на вопросы журналистов.

Накануне власти Воронежской области сообщили о начале вручения повесток в военкоматы жителям региона, особо подчеркнув, что "единственная цель этих мероприятий — исключительно актуализация данных воинского учета".

Сегодня о проведении таких же мероприятий сообщили власти Пензенской области. Они отметили, что повестки рассылают для уточнения личных данных. Также в Пензе проведут плановые военные сборы.

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Страны
Россия
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