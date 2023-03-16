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ТАСС

На выставке в Петербурге впервые представили бронеавтомобиль "Спартак" для Росгвардии

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Бронеавтомобиль АМН-590951 "Спартак"
Бронеавтомобиль АМН-590951 "Спартак".
Источник изображения: Георгий Султанов/ ТАСС

Автомобиль оснащен башней с пулеметом КОРД калибра 12,7 мм, а также способен выдерживать попадание бронебойно-зажигательных пуль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Бронеавтомобиль АМН-590951 "Спартак" в расцветке Росгвардии впервые представлен на выставке "Экспотехностраж-2023", передает  корреспондент ТАСС.

"Спартак" построен на двухосном шасси, рассчитан на перевозку девяти военнослужащих в полном боевом снаряжении. Автомобиль оснащен полноповоротной бронированной башней с пулеметом КОРД калибра 12,7 мм.

Машина имеет безрамную конструкцию с несущим кузовом. Фронтальная и боковые части "Спартака", включая стекла, способны выдерживать попадание бронебойно-зажигательных пуль, днище обеспечивает защиту экипажа от подрыва взрывных устройств под колесом до 6 кг в тротиловом эквиваленте.

"Спартак" впервые был представлен в 2022 году на международном форуме "Армия".

Выставка технологий в сфере безопасности "Экспотехностраж-2023" проходит с 15 по 17 марта в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. 

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