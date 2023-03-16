ЦАМТО, 15 марта. ВМС Малайзии рассматривают возможность приобретения турецких корветов класса ADA (проект MILGEM), которые могут быть построены в рамках второго этапа программы закупки боевых кораблей Littoral Mission Ship (LMS) Batch II.

Как сообщает SavunmaSanayiST, в соответствии с поручением премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима министр обороны Мохаммад Хасан в ближайшее время посетит Турцию для проведения переговоров с турецкими властями и руководителями ряда предприятий ОПК.

Основной темой визита станет обсуждение реализации программы Littoral Mission Ship (LMS) Batch II, которая была инициирована ВМС Малайзии для закупки боевых кораблей типа "корвет". В рамках этой программы Малайзия намерена закупить 3 корвета на первом этапе и 8 кораблей того же типа на заключительном. Бюджет, выделенный на закупку трех корветов в рамках первого этапа программы, составляет около 530 млн. долл.

Министр обороны Малайзии Мохаммад Хасан в начале марта уже провел встречу с послом Турции в Куала-Лумпуре Салимом Юкселем. В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сфере ОПК. Программа LMS Batch II была одним из основных пунктов повестки дня.

Согласно информации, полученной SavunmaSanayiST, Малайзия планирует реализовать закупку в формате межправительственного соглашения (G2G).

Корветы, которые будут закуплены в рамках программы LMS Batch II, должны иметь длину от 80 до 99 м, вооружены зенитным ракетным комплексом, 76-мм орудием главного калибра и 30-мм вспомогательными орудиями. За участие в этом проекте соперничают несколько иностранных компаний.

В настоящее время на вооружении ВМС Турции состоят четыре корвета класса MILGEM ADA. Строительство четырех корветов класса MILGEM ADA для Пакистана и "более одного" для Украины продолжается. Кроме того, в этом году ВМС Турции планируется передать фрегат класса MILGEM ISTIF, разработанный на основе проекта корвета класса MILGEM ADA. Строительство еще трех фрегатов класса ISTIF для турецкого флота начнется в этом году.

Максимальная длина корвета MILGEM ADA в варианте для ВМС Пакистана составляет 108,2 м, максимальная ширина – 14,8 м, водоизмещение – 2985 т, экипаж – 93 человека. Корабль будет оснащен комбинированной главной энергетической установкой CODAG (Combined Diesel and Gas Turbine) с газотурбинным двигателем LM2500 и двумя дизельными двигателями. Расчетная скорость составляет более 26 узлов, дальность хода – 3500 морских миль на скорости 15 узлов.

Конфигурация пакистанских кораблей класса MILGEM ADA официально не разглашается. Согласно различным источникам, в состав вооружения корвета войдут 76-мм артиллерийская установка, шесть пусковых установок противолодочных ракет, два ДУМВ с 25-мм АУ, два двухтрубных 324-мм торпедных аппарата.

По имеющейся информации, проект корвета ADA был адаптирован к требованиям ВМС Пакистана, включая оснащение 16-контейнерной вертикально пусковой установкой, позволяющей выполнять пуск ЗУР LY-80. Корабль будет оснащен РЛС с активной фазированной антенной решеткой SMART-S Mk.2, позволяющей на дальностях до 250 км обнаруживать и сопровождать до 500 воздушных и надводных целей, а также системой радиоэлектронной разведки ARES-2NC компании Aselsan.