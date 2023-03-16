Войти
ЦАМТО

США намерены передать ВС Греции ББМ M2A2 "Брэдли"

366
0
0
Боевая машина пехоты М2A2 Bradley ODS армии США с установленной динамической защитой
Боевая машина пехоты М2A2 Bradley ODS армии США с установленной динамической защитой.
Источник изображения: армия США

ЦАМТО, 15 марта. Согласно информации греческих СМИ, власти США одобрили передачу ВС Греции 300 гусеничных бронированных машин M2A2 ODS-SA "Брэдли".

Как сообщает Army Recognition, в июне 2020 года Генеральный штаб Сухопутных войск Греции инициировал план постепенной замены устаревших БТР M-113 с закупкой 1200 ББМ M-1117 "Гардиан" и до 350 гусеничных боевых бронированных машин M2A2 "Брэдли". Соответствующий запрос был направлен в США, однако американские власти не спешили его удовлетворить в части поставки "Брэдли". Передача техники вновь стала обсуждаться после того, как США начали давить на Грецию с целью передачи ВС Украины дополнительной техники советского/российского производства. Ответом стал список требований Греции, во главе которого стояло предоставление ББМ M2A2-ODS. Американская сторона вновь изучила вопрос и решила передать ВС Греции 300 находящихся на хранении ББМ. Пока не раскрывается, сколько БМП-1 Греция должна будет передать взамен Украине.

США также подсчитали расходы, необходимые для оценки техники и восстановления каждой машины до рабочего состояния. Сумма составляет порядка 1 млн. евро за единицу или около 300 млн. евро за всю партию. Предположительно, из этой суммы будет вычтена стоимость переданной Грецией техники на Украину.

ББМ "Брэдли" версии M2A2 является дальнейшей модернизацией M2A1 "Брэдли". M2A2 "Брэдли" оснащена двухместной башней, вооруженной 25-мм пушкой M242 "Бушмастер" и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом M240C. На левой стороне башни размещены две пусковых установки ПТУР TOW.

ББМ оснащена дизельным двигателем Cummins мощностью 600 л.с., гидропневматической подвеской, может развивать максимальную скорость до 66 км/ч по шоссе, запас хода по топливу – около 480 км. Машина может преодолевать водные преграды вплавь со скоростью до 7,2 км/ч. Броня M2A2 обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и осколков снарядов. В лобовой части, по некоторым оценкам, она выдерживает попадание 30-мм бронебойного боеприпаса. В меньшей степени защищены борта и кормовая часть бронемашины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
Bradley
M113 БТР
БМП-1
Компании
Cummins
Проекты
2020-й год
Похожие новости
16.01.2023
"Брэдли", "Мардер" и "пушка на колесах": чего ожидать от западных бронемашин на Украине
09.01.2023
Предстоящая поставка Украине американских БМП М2 Bradley и зенитных управляемых ракет Sea Sparrow
02.01.2023
США рассматривают возможность поставки Украине боевых машин пехоты M2 Bradley
02.11.2020
Американцы начали войсковые испытания новой версии БМП Bradley
04.09.2020
Первая серийная бронированная машина AMPV для армии США
11.06.2020
С миру по пушке – Турции противник
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 11:33
  • 46404
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.03 11:29
  • 6
Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил о намерении создать «танковый кулак» и показать его России
  • 15.03 20:44
  • 2
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 15.03 20:38
  • 2
США сообщили о крушении американского дрона после столкновения с российским истребителем над Черным морем
  • 15.03 20:27
  • 2420
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.03 17:47
  • 1
Британская разведка назвала «основную причину отсутствия наступательных действий» со стороны российской армии
  • 15.03 15:32
  • 13
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 15.03 11:40
  • 1
Турки предложили поставлять России томаты и перцы в обмен на истребители
  • 15.03 11:17
  • 2
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника
  • 15.03 09:59
  • 1
Американская Amogy готовится спустить на воду первый в мире корабль на аммиачном топливе
  • 15.03 09:56
  • 2
Путин заявил о дефиците кадров при выполнении гособоронзаказа
  • 15.03 08:15
  • 1
Трамп и Десантис: конфликт на Украине – не наше дело
  • 14.03 22:34
  • 1
Обещанные США и Германией ЗРК Patriot не смогут сбить российские "Кинжалы"
  • 14.03 21:44
  • 2
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 52-й катер класса "Сентинел"
  • 14.03 21:03
  • 3
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа