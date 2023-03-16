США намерены передать ВС Греции ББМ M2A2 "Брэдли"

ЦАМТО, 15 марта. Согласно информации греческих СМИ, власти США одобрили передачу ВС Греции 300 гусеничных бронированных машин M2A2 ODS-SA "Брэдли".

Как сообщает Army Recognition, в июне 2020 года Генеральный штаб Сухопутных войск Греции инициировал план постепенной замены устаревших БТР M-113 с закупкой 1200 ББМ M-1117 "Гардиан" и до 350 гусеничных боевых бронированных машин M2A2 "Брэдли". Соответствующий запрос был направлен в США, однако американские власти не спешили его удовлетворить в части поставки "Брэдли". Передача техники вновь стала обсуждаться после того, как США начали давить на Грецию с целью передачи ВС Украины дополнительной техники советского/российского производства. Ответом стал список требований Греции, во главе которого стояло предоставление ББМ M2A2-ODS. Американская сторона вновь изучила вопрос и решила передать ВС Греции 300 находящихся на хранении ББМ. Пока не раскрывается, сколько БМП-1 Греция должна будет передать взамен Украине.

США также подсчитали расходы, необходимые для оценки техники и восстановления каждой машины до рабочего состояния. Сумма составляет порядка 1 млн. евро за единицу или около 300 млн. евро за всю партию. Предположительно, из этой суммы будет вычтена стоимость переданной Грецией техники на Украину.

ББМ "Брэдли" версии M2A2 является дальнейшей модернизацией M2A1 "Брэдли". M2A2 "Брэдли" оснащена двухместной башней, вооруженной 25-мм пушкой M242 "Бушмастер" и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом M240C. На левой стороне башни размещены две пусковых установки ПТУР TOW.

ББМ оснащена дизельным двигателем Cummins мощностью 600 л.с., гидропневматической подвеской, может развивать максимальную скорость до 66 км/ч по шоссе, запас хода по топливу – около 480 км. Машина может преодолевать водные преграды вплавь со скоростью до 7,2 км/ч. Броня M2A2 обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и осколков снарядов. В лобовой части, по некоторым оценкам, она выдерживает попадание 30-мм бронебойного боеприпаса. В меньшей степени защищены борта и кормовая часть бронемашины.