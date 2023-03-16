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РИА Новости

В Молдавии высказались о концентрации украинских сил на границе

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Флаги Молдавии
Флаги Молдавии.
Источник изображения: © Sputnik / Михай Карауш

Вице-премьер Молдавии: украинские силы на границе не угрожают Кишиневу

МОСКВА, 15 марта/ Радио Sputnik. Украинские силы у границы с Приднестровьем не угрожают безопасности Молдавии, считает вице-премьер республики Олег Серебрян.

"Тип этих фортификаций – оборонительный, не наступательный. Украина обеспокоена возможностью атаки со стороны Приднестровского региона (так в Кишиневе называют Приднестровскую Молдавскую Республику, – ред.)", – цитирует его "Газета.ru".

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее отмечал, что украинские военные возводят фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в свою очередь сообщала, что вдоль границы с этим регионом сконцентрирована группировка войск.

Минобороны России ранее заявило, что ВСУ могут начать вторжение в Приднестровье, инсценировав наступление российских войск с этой территории. МИД РФ предостерег Запад и Украину от авантюрных шагов в упомянутом регионе.

Власти Молдавии в свою очередь заверили, что ситуация с безопасностью в регионе стабильная. В МИД страны подчеркнули, что Кишинев намерен решать приднестровский конфликт исключительно мирным путем.

Ранее радио Sputnik сообщило, что власти Приднестровья прорабатывают план ответа на возможное вторжение со стороны Украины.

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Страны
Молдавия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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