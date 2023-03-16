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ТАСС

В Киеве негативно отреагировали на публикацию об уничтожении подготовленных частей ВСУ

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Украинский политический деятель Алексей Данилов
Украинский политический деятель Алексей Данилов.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0 / Офіс Президента України

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что в ней использованы данные от "каких-то источников", фамилии которых не называются, поэтому, по его словам, "это является, скорее, игрой"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов негативно отреагировал на публикацию издания The Washington Post о существенном снижении за последний год боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) вследствие уничтожения наиболее подготовленных частей, а также о возникшей у Киева нехватке боеприпасов.

"Мы благодарим партнеров за поддержку, но сейчас расшатывать ситуацию на территории нашей страны путем предоставления информации, не соответствующей действительности, - это не совсем приятная вещь", - заявил он в среду в эфире национального телемарафона. Данилов отметил, что в публикации использованы данные от "каких-то источников", фамилии которых не называются, поэтому, по его словам, "это является, скорее, игрой".

Накануне администрация США отказалась комментировать публикацию The Washington Post. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что не будет говорить за украинское министерство обороны и о его планах, касающихся личного состава. Кирби отметил, что Киев отправляет своих военнослужащих в западные страны для прохождения подготовки. Сотрудник СНБ также добавил, что не станет "слишком много раскрывать, чтобы не осложнять ситуацию для украинцев".

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также прокомментировал публикацию, заверив, что США "делают все возможное для удовлетворения потребностей Украины, в том числе в боеприпасах, средствах ПВО, бронетехнике".

В понедельник издание The Washington Post сообщило, что "некоторые украинские должностные лица ставят под вопрос готовность Киева к осуществлению давно ожидаемого весеннего наступления" и что Киев, в частности, потерял "много младших офицеров, прошедших за последние девять лет американскую подготовку". 

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США
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