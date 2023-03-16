"Первое военное столкновение". Инцидент с беспилотником вызвал бурю в США

В США предложили сбивать российские самолеты после инцидента с беспилотником

Американские СМИ активно комментируют инцидент с беспилотником ВВС США над Черным морем. Это "первое прямое военное столкновение" между Москвой и Вашингтоном с начала конфликта на Украине, утверждают журналисты.

The Washington Post: Российские истребители сбили американский беспилотник над Черным морем, сообщает Пентагон

Российские истребители сбросили топливо и столкнулись с американским беспилотником-разведчиком над Черным морем во вторник, в результате чего беспилотник был сбит, сообщают американские военные. Это первое прямое военное столкновение между Россией и Соединенными Штатами после начала конфликта на Украине.

Инцидент произошел около семи часов утра по местному времени. У служащих ВВС США, которые дистанционно управляли MQ-9 Reaper, не осталось иного выбора, кроме как затопить беспилотник в международных водах.

Американские чиновники подчеркнули, что столкновение вписывается в "череду опасных действий российских пилотов в международном воздушном пространстве" и предупредили, что такие провокации могут привести к "просчетам и непреднамеренной эскалации" между двумя державами.

Россия отрицает свою причастность и обвиняет американскую сторону в пересечении так называемой "временной" границы.

Конфронтация подчеркнула высокие риски конфликта. США и НАТО вооружают Киев и обеспечивают его разведывательной информацией, но при этом утверждают, что не принимают непосредственного участия в том, что Москва называет попытками уничтожить Россию.

Официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер (Patrick Ryder) отказался ответить на вопрос о том, были ли беспилотник вооружен, какую миссию он выполнял и где именно в Черном море затонул.

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Инцидент между Вашингтоном и Москвой произошел как раз в тот момент, когда национальные опросы показывают, что общество всё меньше поддерживают решение администрации Байдена предоставлять Украине американское оружие и другие виды помощи.

The Wall Street Journal: Российский самолет столкнулся с американским беспилотником над Черным морем

Российский Су-27 сбил американский беспилотник-шпион над Черным морем во вторник, сообщил Пентагон. Этот инцидент – одно из первых прямых военных столкновений между силами двух стран с момента начала конфликта на Украине более года назад.

Рано утром во вторник два российских истребителя Су-27 и американский разведывательный беспилотник MQ-9, прилетевший из Румынии, около 30 минут летели рядом друг с другом в международном воздушном пространстве. Один из российских истребителей пролетел мимо беспилотника, сбросил на него топливо и улетел. Затем второй самолет попытался сделать то же самое, но столкнулся с дроном, сообщил представитель министерства обороны США. В результате столкновения от беспилотника MQ-9 оторвалась часть, и его операторы направили его вниз, в воду.

Представитель Пентагона описал инцидент как “ребяческий”, но случайный шаг российских пилотов.

По словам высокопоставленного представителя администрации, Госдепартамент вызвал посла России Анатолия Антонова на встречу с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во вторник вечером.

Как сообщают российские государственные информационные агентства, Москва сочла инцидент с беспилотником провокацией, заявил Антонов после встречи с Донфрид. Донфрид выразила обеспокоенность по поводу инцидента, но не упомянула о последствиях для России, сказал Антонов. Российский посол охарактеризовал встречу как конструктивную и добавил, что Москва не стремится к конфронтации с Вашингтоном.

The New York Times: Российский военный самолет сбил американский беспилотник над Черным морем, заявляют США

Американские военные чиновники заявили, что невооруженный беспилотник Reaper выполнял рутинную разведывательную миссию, когда был перехвачен двумя российскими истребителями Су-27 примерно в 75 милях к юго-западу от украинского Крымского полуострова, который Россия использует в качестве базы для нанесения разрушительных ударов.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал сбитый беспилотник “небезопасным, непрофессиональным перехватом” и “наглым нарушением международного права”.

Министерство обороны России отвергло утверждение о вине российских военных самолетов и предложило альтернативную версию происшедшего. В заявлении ведомства говорится, что после того, как российские ВВС подняли истребители в воздух, чтобы идентифицировать дрон, беспилотный американский самолет резко сманеврировал, потерял высоту и врезался в воду.

Беспилотник пролетал вблизи Крымского полуострова и направлялся к российской границе с выключенным опознавательным транспондером, вопреки инструкциям, выданным Россией в отношении воздушного пространства над территорией, где она проводит военные операции, говорится в заявлении.

Сложные камеры Reaper и другие датчики могли заглядывать в контролируемый Россией Крым во время полета на высоте около 25 тысяч футов (7620 метров) в международном воздушном пространстве – рутинная миссия, которую MQ-9 выполняли задолго до начала конфликта на Украине.

Newsweek: Линдси Грэм рекомендует стрелять по российским самолетам в ответ на инцидент с американским беспилотником

В ответ на уничтожение российскими пилотами американского дрона-разведчика сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм (Lindsey Graham) заявил, что США должны расстреливать российские военные самолеты, которые приближаются к американским аппаратам, находящимся над международными водами.

Во вторник вечером в интервью ведущему Fox News Шону Хэннити (Sean Hannity) Грэм заявил, что США должны призвать Россию к ответу и сказать Кремлю: "Если вы ещё когда-нибудь приблизитесь к американскому аппарату, находящемуся над международными водами, ваш самолет будет сбит".

"Чтобы сделал Рональд Рейган? Он бы начал сбивать российские самолеты, если бы они угрожали нашим аппаратам. Американская внешняя политика в упадке", – заявил сенатор.

Джо Байден ведет себя как "олень в свете фар" перед лицом российской и другой иностранной угрозы, отметил Грэм.

CNN: Российский истребитель сбил американский беспилотник над Черным морем

Во вторник российский истребитель сбил беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США над Черным морем, повредив его пропеллер, сообщают американские военные.

Американский беспилотник и два российских истребителя Су-27 летали над международными водами в Черном море, когда один российский самолет намеренно пролетел перед дроном и несколько раз сбросил топливо на него.

Это первый раз, когда российский и американский военный самолет вошли в прямой физический контакт с начала конфликта на Украине год назад. Инцидент, вероятно, повысит напряженность между странами. США назвали действия России "безрассудными, экологически небезопасными и непрофессиональными".