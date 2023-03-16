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ИноСМИ

Американцы об инциденте с беспилотником: русские бросаются в рукопашную

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Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain Senior Airman Christa Anderson

Читатели WP назвали реакцию Пентагона на инцидент с беспилотником США в Черном море жалкой

Инцидент с американским беспилотником над Черным морем подчеркнул высокие риски прямого конфликта между США и Россией, пишет WP. Но многих читателей возмутила реакция Пентагона. "Не сомневаюсь, что украинцы, русские и китайцы хорошо посмеялись", – уверен один из них.

Между российским истребителем и американским беспилотником-разведчиком над Черным морем имел место инцидент, сообщают американские военные. Это знаменует собой первое прямое военное столкновение между Россией и США с начала боевых действий на Украине.

Инцидент произошел во вторник около 7 часов утра по местному времени. У персонала ВВС США, дистанционно управлявшего MQ-9 Reaper, не осталось иного выбора, кроме как затопить беспилотник в международных водах.

Американские чиновники подчеркнули, что столкновение вписывается в "череду опасных действий российских пилотов в международном воздушном пространстве" и предупредили, что такие провокации могут привести к "просчетам и непреднамеренной эскалации" между двумя державами.

Россия всякую ответственность отрицает и обвинила американскую сторону в нарушении так называемой "временной" границы.

Конфронтация подчеркнула высокие риски конфликта. США и НАТО вооружают Киев и обеспечивают его разведданными, но при этом утверждают, что не имеют прямого отношения к конфликту, тогда как Москва считает, что Запад пытается уничтожить Россию.

Комментарии читателей:

Dean Gio

Бывает.

Smokerings

Вот будет славно, если мы все же не развяжем прямого конфликта с Россией!

Landlocked Surfer

Вот пожалуйста. Не исключено, что это осознанная попытка эскалации, чтобы втянуть в прямой бой НАТО.

Sothbees

Раньше войну объявляли за гораздо меньшее.

Liberty Be Gone

Америка притворяется, что правит миром, и разбазаривает наше богатство на необъявленные войны, в которых она якобы не участвует, а все остальные — злодеи и провокаторы. Вот вам и оборонительная демократия.

Always Vote Blue

У беспилотника же куча оружия, почему они раньше ничего не предприняли?

Barry of Nambucca

Так-так, а если бы Россия запускала беспилотники у восточного или западного побережья США, реакция была бы аналогичной?

Conundrummer

Нет, наши пилоты летать умеют. У нас бы обошлось без столкновений.

Radium1

Верно, у нас профессионалы служат, а у русских — одна пьянь.

KevinDJ

В наших ВВС назвали российские самолеты "экологически небезопасными", а летчиков — "непрофессионалами". Ха-ха. До чего же жалкий ответ!

DavidH10

Не хотел бы я воевать с Россией, но уж если придется, то сейчас самое время.

The Great A Tuin

Русская армия сразу же бросается в рукопашную. Видимо, их ВВС тоже чуть что — сразу таранить.

Dan Montalbano

Российские и китайские самолеты ведут себя все безрассуднее и агрессивнее. Скоро такими темпами они собьют какой-нибудь американский самолет и убьют американских пилотов, и нам придется мстить.

Learn think vote

Именно. Рано или поздно нам придется ответить. Иначе они будут вытворять такое и дальше, и тогда все кончится действительно плохо.

Bear100

Русские летают из Крыма. Надо поставить Украине ракеты ATACMS — одной угрозой в небе станет меньше.

Quilbilly

Не секрет, что во Вторую мировую русские таранили немецкие самолеты. Некоторые летчики даже пережили несколько таранов.

Captain Covfefe F52 Ace Retired

Ты не сравнивай тогдашнюю скорость с нынешней.

David Lincoln Smith

Когда мы в следующей раз попадем под раздачу, можем хотя бы не говорить, что наш сбитый дрон навредил экологии? Господи Иисусе, не сомневаюсь, что украинцы, русские и китайцы хорошо посмеялись.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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MQ-9 Reaper
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