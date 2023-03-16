Американцы об инциденте с беспилотником: русские бросаются в рукопашную

Читатели WP назвали реакцию Пентагона на инцидент с беспилотником США в Черном море жалкой
Инцидент с американским беспилотником над Черным морем подчеркнул высокие риски прямого конфликта между США и Россией, пишет WP. Но многих читателей возмутила реакция Пентагона. "Не сомневаюсь, что украинцы, русские и китайцы хорошо посмеялись", – уверен один из них.
Между российским истребителем и американским беспилотником-разведчиком над Черным морем имел место инцидент, сообщают американские военные. Это знаменует собой первое прямое военное столкновение между Россией и США с начала боевых действий на Украине.
Инцидент произошел во вторник около 7 часов утра по местному времени. У персонала ВВС США, дистанционно управлявшего MQ-9 Reaper, не осталось иного выбора, кроме как затопить беспилотник в международных водах.
Американские чиновники подчеркнули, что столкновение вписывается в "череду опасных действий российских пилотов в международном воздушном пространстве" и предупредили, что такие провокации могут привести к "просчетам и непреднамеренной эскалации" между двумя державами.
Россия всякую ответственность отрицает и обвинила американскую сторону в нарушении так называемой "временной" границы.
Конфронтация подчеркнула высокие риски конфликта. США и НАТО вооружают Киев и обеспечивают его разведданными, но при этом утверждают, что не имеют прямого отношения к конфликту, тогда как Москва считает, что Запад пытается уничтожить Россию.
Комментарии читателей:
Dean Gio
Бывает.
Smokerings
Вот будет славно, если мы все же не развяжем прямого конфликта с Россией!
Landlocked Surfer
Вот пожалуйста. Не исключено, что это осознанная попытка эскалации, чтобы втянуть в прямой бой НАТО.
Sothbees
Раньше войну объявляли за гораздо меньшее.
Liberty Be Gone
Америка притворяется, что правит миром, и разбазаривает наше богатство на необъявленные войны, в которых она якобы не участвует, а все остальные — злодеи и провокаторы. Вот вам и оборонительная демократия.
Always Vote Blue
У беспилотника же куча оружия, почему они раньше ничего не предприняли?
Barry of Nambucca
Так-так, а если бы Россия запускала беспилотники у восточного или западного побережья США, реакция была бы аналогичной?
Conundrummer
Нет, наши пилоты летать умеют. У нас бы обошлось без столкновений.
Radium1
Верно, у нас профессионалы служат, а у русских — одна пьянь.
KevinDJ
В наших ВВС назвали российские самолеты "экологически небезопасными", а летчиков — "непрофессионалами". Ха-ха. До чего же жалкий ответ!
DavidH10
Не хотел бы я воевать с Россией, но уж если придется, то сейчас самое время.
The Great A Tuin
Русская армия сразу же бросается в рукопашную. Видимо, их ВВС тоже чуть что — сразу таранить.
Dan Montalbano
Российские и китайские самолеты ведут себя все безрассуднее и агрессивнее. Скоро такими темпами они собьют какой-нибудь американский самолет и убьют американских пилотов, и нам придется мстить.
Learn think vote
Именно. Рано или поздно нам придется ответить. Иначе они будут вытворять такое и дальше, и тогда все кончится действительно плохо.
Bear100
Русские летают из Крыма. Надо поставить Украине ракеты ATACMS — одной угрозой в небе станет меньше.
Quilbilly
Не секрет, что во Вторую мировую русские таранили немецкие самолеты. Некоторые летчики даже пережили несколько таранов.
Captain Covfefe F52 Ace Retired
Ты не сравнивай тогдашнюю скорость с нынешней.
David Lincoln Smith
Когда мы в следующей раз попадем под раздачу, можем хотя бы не говорить, что наш сбитый дрон навредил экологии? Господи Иисусе, не сомневаюсь, что украинцы, русские и китайцы хорошо посмеялись.