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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали реакцию США на ситуацию с их беспилотником

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Кадр предполагаемого видео пролета российского Су-27 возле американского беспилотника MQ-9 Reaper
Кадр предполагаемого видео пролета российского Су-27 возле американского беспилотника MQ-9 Reaper.

Депутат Белик назвал реакцию США на ситуацию с БПЛА над Черным морем иезуитским лукавством

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал "иезуитским лукавством" реакцию властей США на ситуацию с их беспилотником, упавшим во вторник в Черное море.

Американский беспилотник MQ-9 упал утром во вторник в Черное море из-за собственного резкого маневрирования, сообщили в Минобороны РФ. Российские истребители, которые были подняты в воздух с целью идентификации нарушителя, с американским беспилотником в контакт не вступали, оружия не применяли. По данным ведомства, полет американского беспилотника с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, был зафиксирован в направлении госграницы РФ над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова.

"Власти США демонстрируют иезуитское лукавство, как будто бы беспилотник летал с мирными целями, но почему-то оказался в зоне проведения специальной военной операции, да к тому же нес на борту разведывательную аппарату, а возможно и вооружение. Поэтому, прежде чем в чем-то обвинять Россию, пусть американцы объяснят, какую подлинную цель преследовал их беспилотник…" - сказал РИА Новости Белик.

Он иронично предположил, что американские власти, видимо, ожидали, что российские истребители будут с почетом встречать и провожать их беспилотники.

"То, что их беспилотник неудачно приводнился, это их проблема. Мое глубокое убеждение, что все, кто заходит в зону военной операции, становятся участниками конфликта. Так действовали все страны во все времена, так почему же мы должны от этого правила отступать", - сказал депутат.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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