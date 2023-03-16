В Госдуме прокомментировали реакцию США на ситуацию с их беспилотником

Депутат Белик назвал реакцию США на ситуацию с БПЛА над Черным морем иезуитским лукавством

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал "иезуитским лукавством" реакцию властей США на ситуацию с их беспилотником, упавшим во вторник в Черное море.

Американский беспилотник MQ-9 упал утром во вторник в Черное море из-за собственного резкого маневрирования, сообщили в Минобороны РФ. Российские истребители, которые были подняты в воздух с целью идентификации нарушителя, с американским беспилотником в контакт не вступали, оружия не применяли. По данным ведомства, полет американского беспилотника с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, был зафиксирован в направлении госграницы РФ над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова.

"Власти США демонстрируют иезуитское лукавство, как будто бы беспилотник летал с мирными целями, но почему-то оказался в зоне проведения специальной военной операции, да к тому же нес на борту разведывательную аппарату, а возможно и вооружение. Поэтому, прежде чем в чем-то обвинять Россию, пусть американцы объяснят, какую подлинную цель преследовал их беспилотник…" - сказал РИА Новости Белик.

Он иронично предположил, что американские власти, видимо, ожидали, что российские истребители будут с почетом встречать и провожать их беспилотники.

"То, что их беспилотник неудачно приводнился, это их проблема. Мое глубокое убеждение, что все, кто заходит в зону военной операции, становятся участниками конфликта. Так действовали все страны во все времена, так почему же мы должны от этого правила отступать", - сказал депутат.