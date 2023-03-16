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Военное обозрение

Названа причина задержки поставки второй партии ЗРК С-400 Турции

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Источник изображения: topwar.ru

Вторая партия ЗРК С-400 российского производства, предназначавшаяся для Турции, задерживается. Об этом пишет издание Aydınlık, ссылаясь на осведомленные источники в военном ведомстве страны.

По утверждению издания, главной причиной задержки поставки второй партии С-400 является политика самой Турции. Дело в том, что Анкара не желает следовать обязательному условию российской стороны сделки – запрету на передачу или продажу комплекса третьим странам.

Пункт, предполагавший запрет на продажу ЗРК С-400 третьим странам, был внесен в договор о передаче комплекса противовоздушной обороны вооруженным силам Турции.

В целом это абсолютно обычная практика: без разрешения страны-производителя, купившие определенную военную технику государства часто не могут продать ее третьим странам. Так поступают и США, и Германия, и другие крупные производители оружия. Глупо было бы ожидать от России иного поведения, особенно в текущей сложной военно-политической ситуации.

Однако турецкая сторона почему-то решила, что для нее должно быть сделано исключение. То есть, Анкара хочет получить российские ЗРК С-400, а затем иметь легальную возможность продавать их кому угодно, хоть США, хоть той же Украине. Понятно, что подобная позиция турецкого руководства не может вызывать доверия у российской стороны.

Во время продолжающегося вооруженного конфликта на Украине и учитывая, что Турция и так поставляет для ВСУ беспилотные летательные аппараты, бронемашины и иное вооружение, необходимо обозначить данное условие как одно из важнейших требований, без выполнения которого о передаче ЗРК С-400 не может быть и речи.

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Германия
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Украина
Продукция
С-400 Триумф
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