Конгресс США знал о планируемых взрывах на "Северных потоках"

Intercept: все версии взрывов на "Северных потоках" не исключают вмешательства Байдена

Предположение о том, что диверсию на "Северных потоках" организовала "проукраинская группировка", напоминает попытку замаскировать нарратив сенсацией, пишет Intercept. Однако, по мнению автора, ни одна из версий не исключает главного тезиса: именно США спланировали и одобрили взрывы на газопроводах.

Джереми Скейхилл

Ни одна из появляющихся версий взрывов на "Северных потоках" не противоречит главному утверждению Сеймура Херша о том, что операцию одобрил Байден

За тот месяц, что минул с тех пор, как журналист Сеймур Херш опубликовал сенсационную статью с обвинением в адрес президента Джо Байдена за санкционирование тайной операции по подрыву трубопроводов "Северный поток", мы стали свидетелями ажиотажа спекуляций, детального анализа конкретных утверждений и появления противоречащих друг другу нарративов.

Вопрос относительно правдивости истории Херша имеет первостепенную важность, и некоторым связанным с ней вопросам уделяется незаслуженно мало внимания. Сюда относятся, в числе прочего, правовые и конституционные рамки, в которых бы действовала нынешняя администрация США, отдай Байден прямой приказ о подрыве трубопроводов "Северный поток". Также появился заслуживающий тщательного изучения контраргумент статье Херша от разведсообщества США.

“Проукраинская группировка”

7 марта New York Times и немецкая Zeit опубликовали сгущающие краски статьи. Первая основывалась на истории, которую явно продвигают источники американской разведки: нападение, мол, совершила некая проукраинская группировка. Автор утверждает, что “обзор недавно собранных разведывательных данных предполагает, что они были противниками президента России Владимира Путина, но не указывает членов группы, а также тех, кто руководил операцией и финансировал ее”. Статья не изобиловала подробностями, не называла конкретные источники и напоминала другие попытки анонимных источников разведки США “отмыть" нарратив, замаскировав его с помощью сенсационной новости. "Официальные лица США отказались раскрыть характер разведывательных данных, как они были получены или какие-либо подробности относительно убедительности содержащихся в них доказательств, — говорится в статье. — Они заявили, что твердых выводов по этому поводу нет, оставляя открытой возможность того, что операция могла быть проведена неофициально марионеточными силами, имеющими связи с украинским правительством или его службами безопасности”.

CNN и Washington Post почти сразу оспорили статью, занизив уверенность американских чиновников в точности упоминаемых ими разведданных. Неназванный высокопоставленный член администрации сказал в интервью Washington Post: “Насколько я понимаю, мы не считаем их убедительными”. Украинское правительство отрицает какую-либо связь с операцией и заявляет о полной непричастности к атакам на "Северных потоках".

Расследование газеты Die Zeit, проведенное совместно с телекомпаниями ARD и SWR, основывалось на уголовном расследовании федеральной полиции Германии. По словам авторов статьи, журналисты нашли лодку, которая предположительно использовалась в операции: “Говорят, что это яхта, арендованная у компании, базирующейся в Польше, которая, по всей видимости, принадлежит двум украинцам. По версии следствия, секретную операцию в море проводила группа из шести человек. Говорят, что это были пятеро мужчин и одна женщина. Соответственно, группа состояла из капитана, двух водолазов, двух водолазных помощников и врача, которые, как утверждается, доставили взрывчатку на место преступления и заложили ее там. Национальность преступников, по-видимому, неясна”. Они якобы "имели профессионально подделанные паспорта, которые, как утверждается, использовались, среди прочего, для аренды лодки".

В ответ на эту историю министр обороны Германии Борис Писториус заявил следующее: “Необходимо чётко различать, была ли это украинская группировка, то есть по заказу Украины, или… без ведома правительства”.

Немецкая статья, похоже, бросает вызов центральной истории Херша, которая изобилует подробной информацией о том, как именно США якобы осуществили атаку на трубопровод, включая детали о задействованных в операции силах и кораблях и техническое описание установки и активизации взрывчатки. Но на самом деле новые данные не противоречат истории Херша, потому что не предлагают ни конкретных доказательств, ни заслуживающих доверия объяснений того, как именно эта группировка могла провести диверсию.

В немецкой статье авторства Хольгера Штарка (Holger Stark) не утверждается о причастности к нападению какого-либо определенного государства, но отмечается, что операцию могли провести под чужим флагом, подставив при этом Украину. "Однако, по-видимому, следователи не нашли доказательств, подтверждающих подобный сценарий". В интервью одной немецкой радиостанции Писториус заявил, что не исключает и даже называет достаточно вероятной операцию под чужим флагом, целью которой было “обвинить проукраинские группировки”.

Специалисты по вопросам разведки на основе открытых источников (РОИ) пришли к выводу, что аргументы Херша не соответствуют действительности и легко опровергаются, если отследить общедоступные данные о передвижениях кораблей, самолетов и других судов во время предполагаемой операции. Херш отмахнулся от критиков, заявив, что разведка США прекрасно понимает необходимость обхода уязвимостей РОИ и приняла меры для обеспечения надежности операции, в том числе, вероятно, по отключению спутниковых транспондеров. “Если ты из разведсообщества и годами занимаешься секретными операциями… то, конечно, первое, о чем ты думаешь, будучи человеком из разведсообщества, — как "позаботиться" о тех, кто занимается разведкой по открытым источникам, и как заставить их поверить, что произошедшего на самом деле не было,” — заявил он

Сомнения и критика в адрес статьи Херша справедливы, особенно тот факт, что в ней он опирается всего на один источник. Но это не первое крупное его разоблачение тайных операций и военных преступлений США, и он не раз доказывал несостоятельность критики. Версия Херша опирается в том числе и на многочисленные общеизвестные косвенные доказательства в виде заявлений президента и его советников с угрозами вывести трубопровод из строя и злорадством после подрыва. Для проведения операции у США имелись как мотив, так и средства.

Когда Херш связался с администрацией Байдена за комментариями, в Белом доме его версию назвали ложью и абсолютным вымыслом, а в ЦРУ — в высшей степени недостоверной.

New York Times не публиковала серьезных материалов по существу утверждений Херша или опровержений со стороны Белого дома и других правительственных учреждений. Но в статье о “проукраинской группе” его история все же упоминается: “В прошлом месяце журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал статью на информационной онлайн-платформе Substack, в которой пришел к выводу, что Соединенные Штаты провели операцию по указанию президента Байдена. Излагая свои доводы, Сеймур Херш сослался на угрозу президента “положить конец” "Северному потоку — 2" и аналогичные заявления других высокопоставленных чиновников США. Официальные лица заявили, что президент Байден и его главные помощники не санкционировали миссию по уничтожению трубопроводов, они также заявляют о том, что инцидент произошёл без участия США”.

В интервью подкасту New York Times одного из репортеров-участников по имени Джулиан Барнс (Julian Barnes) спросили, знает ли он, кто совершил подрыв. “Да, полагаю, что мы знаем”, — ответил он. Но позже, в ходе без малого получасовой дискуссии, он опроверг собственные слова: “Надо прояснить: мы действительно знаем очень мало, верно? Эта группа остается загадкой, причем не только для нас, но и для чиновников правительства США, с которыми мы разговаривали. Они знают, что в этом участвовали либо украинцы, либо русские, либо представители обеих стран. Известно, что они не связаны с украинским правительством, а также то, что они антипутинские и проукраинские”.

По словам Барнса, динамика развития проукраинской версии началась с беседы репортеров New York Times с представителями американской разведки. Изначально расследование делало акцент на версии подрыва газопроводов по приказу российского либо украинского правительств, но “заходило в один тупик за другим”, и репортеры начали задавать другой вопрос: “Могли ли это осуществить некие негосударственные субъекты? А не стоит ли за этим группа лиц, не работавшая на правительство?”. Барнс добавил: “Чем больше мы разговаривали с чиновниками, имевшими доступ к разведданным, тем сильнее эта теория набирала обороты”. Версию Херша в том подкасте Барнс не упомянул.

Версия, появившаяся благодаря спекулятивной догадке репортеров New York Times, похожа на попытку разведсообщества США переработать и раскрутить самый первый сценарий: Россия сама взорвала трубопровод. Германия, Швеция, Дания и другие страны потратили месяцы на расследование инцидента. Статья в NYT может свидетельствовать о том, что после проведения судебно-медицинских и других экспертиз союзники Вашингтона не верят в причастность России. Несколько европейских СМИ, в том числе лондонская Times, сообщили, что европейские следователи вышли на предполагаемую проукраинскую группировку вскоре после взрыва, хотя обнародована информация была только на прошлой неделе. Может оказаться, что именно так и произошло, и США не имели никакого отношения к операции. Однако неразумно считать подлинными выводы анонимных американских чиновников в отсутствие веских доказательств.

“Я не знаю, что здесь произошло, но со стороны журналистов было бы наивно и безответственно принимать заявления американских спецслужб за чистую монету”, — подчеркнул Джамиль Джаффер (Jameel Jaffer), бывший юрист Американского союза защиты гражданских свобод, который годами бился с администрациями Буша и Обамы по вопросам секретности и национальной безопасности.

"Плавающие" нарративы

Если за взрывом на трубопроводах “Северный поток” стоят, как утверждает Херш, США, то просочившаяся версия о неких "проукраинских группировках" может указывать на попытку создания своего рода оперативной легенды. Также вероятно, что некоторые члены правительства США провели тайную операцию с привлечением спорных средств вроде украинских партизан с поддельными паспортами. Кроме того, термин “проукраинская группировка” настолько расплывчат, что его можно применить к бесконечному количеству персонажей, включая бывших военнослужащих или сотрудников разведки США или кого-то из их союзников. Как сообщила Zeit, предполагаемые преступники арендовали яхту у польской компании, принадлежащей двум украинцам. Согласно отчету, группе не удалось полностью ее отчистить после использования в операции, и следователи обнаружили в каюте следы взрывчатки. Это либо невероятная небрежность и полнейшее дилетантство, либо намеренно подброшенная улика. США или кто-то другой могли использовать подставную команду, чтобы ввести в заблуждение следователей и замести следы настоящих преступников.

Никто так и не взял на себя ответственность за атаки, но прецеденты, когда ради сокрытия причастности Вашингтона операции США приписывали себе иностранные субъекты, уже были. Например, в декабре 2009 года президент Барак Обама санкционировал атаку крылатыми ракетами в Йемене, в результате которой погибло более 30 человек, большинство из них — женщины и дети. Йеменское правительство объявило, что само нанесло удары, но затем в СМИ просочились фото остатков американских кассетных боеприпасов. Вообще, при Обаме маскировка участия США в авиа- и БПЛА-ударах в Йемене стала обычной практикой.

Европейские новостные агентства настойчиво продвигают нарратив о частном катере, который, по предположению американской и немецкой разведок, использовался пресловутой “проукраинской группировкой”. Некоторые критиковавшие позицию Херша аналитики данных из открытых источников выявили несоответствия и в первоначальной статье об этой новой теории. Они, в числе прочего, задались следующими вопросами: как такое небольшое судно могло перевезти то количество взрывчатки, которое предположительно использовали при подрыве трубопровода? С какими чрезвычайными трудностями столкнулась столь малочисленная команда при проведении операции? И что это за история с сухопутным маршрутом, который они якобы использовали для доставки взрывных веществ на корабль? Некоторые аналитики выразили сомнения, что у небольшой команды дайверов могла быть техническая возможность осуществить столь сложное и глубокое погружение и почему для размещения взрывчатки они выбрали такую труднодоступную точку.

Я не утверждаю, что однозначно верю какой-либо из теорий, включая выдвинутую Хершем, но осуждать его точно не собираюсь. Его не раз пытались уличить во лжи, но позже это опровергалось, как в случае с резней в Ми Лае, внутренним шпионажем ЦРУ в 1970-х, секретными планами по созданию угрозы “оружия массового уничтожения” в Ираке, скандалом с пытками в Абу-Грейбе и др. Если Херш публикует историю, то верит в ее правдивость и имеет надежный источник — один или несколько. Это не значит, что он и его источники всегда и во всем правы. В этом смысле главный вопрос в плане достоверности истории Херша зависит исключительно от уровня непосредственного доступа его источника к планированию и осведомленности о ходе операции.

Наряду со многими разумными наблюдателями, разбирающимися в истории тайных действий США, я сам внимательно и непредвзято слежу за развитием событий. Журналист может узнать от источников не только множество деталей, но и некоторую недостоверную информацию, где домыслы выдаются за факты. Это один из основных рисков репортажей на основе единственного источника, независимо от его надежности. Очень немногие в правительстве посвящены во все без исключения детали секретных операций, и иногда, зная многое лишь о паре аспектов, пытаются заполнить пробелы в остальных. Это делается не по злому умыслу или с намерением обмануть, а потому, что подобное свойственно человеческой натуре. Иногда трудно отличить факты от домыслов, когда имеешь дело с неразговорчивыми источниками разведданных, особенно если они не дают понять, что есть правда, а что — догадки.

Сами источники тоже могут получить недостоверную или неполную информацию и передать ее дальше, искренне веря, что это правда. Есть много случаев, когда ложными оказываются даже те утверждения, что подтвердил более чем один источник и опубликовали крупные издания со значительными ресурсами. Несмотря на ошибки в некоторых деталях, репортер все же способен сделать правильные выводы.

Вполне возможно, что Херш правильно определил "спонсора" атаки на "Северный поток", даже если некоторые из предоставленных его источником деталей носили гипотетический характер, не были точны или основывались на устаревших оперативных планах.

Контроль и влияние

Есть еще один важный список вопросов к рассмотрению: если бы США действительно с подачи Байдена нанесли удар по "Северному потоку", на каком основании проводилась бы операция? На каком юридическом основании президент и администрация могли бы держать в неведении высшее руководство Конгресса и нагло лгать общественности?

Стоит отметить, что, будучи молодым сенатором, Байден сыграл определенную роль в создании постоянных комитетов Конгресса по разведке и в разработке законов, регулирующих надзор за ЦРУ и тайными операциями после беззакония эпохи Никсона.

Во-первых, давайте посмотрим, что Херш сообщил об участии властей в предполагаемой операции. "ЦРУ утверждало, что, что бы ни было сделано, это должно было быть тайным. Все участники понимали, каковы ставки. “Это не детские штучки”, — сказал источник. Если нападение можно будет проследить до Соединенных Штатов, то речь идет об “акте войны”".

По словам Херша, все изменилось после высказываний Байдена от 7 февраля 2022 года, которые он сделал в Белом доме, стоя бок о бок с канцлером Германии Олафом Шольцем. “Если Россия вторгнется, если ее танки пересекут границу Украины вновь, то ‘Северного потока — 2’ не будет, мы положим ему конец, — заявил тогда президент. — Я обещаю вам, что мы сможем это сделать”. Источник Херша сообщил, что контекст операции сместился в сторону военного зонтика, потому что старшие офицеры ЦРУ решили, что взрыв трубопровода "больше не может рассматриваться как скрытый вариант, потому что президент только что объявил, что мы знаем, как это сделать.” Херш пишет: "План по подрыву "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2" был внезапно понижен с уровня секретной операции, требующей информирования Конгресса, до уровня, который считался строго засекреченной разведывательной операцией при военной поддержке США. Согласно закону, пояснил источник, “больше не существовало юридического требования сообщать об операции Конгрессу. Все, что им нужно было сделать сейчас — просто сделать это, но это все равно должно было остаться в секрете”".

Я проконсультировался с несколькими учеными в области конституционного права и экспертами по тайным действиям США, чтобы изучить те правовые рамки, в которых администрации Байдена пришлось бы действовать для осуществления такого рода миссии. Все мои собеседники назвали серьезным нарушением закона тот сценарий, при котором об акции не были бы проинформированы хотя бы некоторые высокопоставленные американские законодатели. Как минимум о ней нужно было сообщить так называемой "Банде восьми" (спикер Палаты представителей и лидер ее меньшинства, лидеры большинства и меньшинства в Сенате, председатель и высокопоставленные члены обоих комитетов по разведке) — либо заранее, либо, если это необходимо для надежности операции, вскоре после нее. В последнем случае президенту необходимо было бы предоставить объяснение своего решения не информировать Конгресс заранее. В редких случаях президенты проводят брифинг только для четырех членов Конгресса, хотя в законодательстве США эта практика не прописана. “Предполагается, что необходимо по крайней мере какое-то уведомление Конгресса о любых тайных действиях, — заявил Стивен Афтергуд (Steven Aftergood), бывший директор проекта Федерации американских ученых по правительственной тайне. — Если уведомление не предоставлено заранее, оно все равно должно быть сделано "своевременно". Невыполнение этого требования будет нарушением закона”.

В американском законодательстве, регулирующем операции военных и разведки, есть ряд предположений и неопределенностей. Раздел 50 кодекса США устанавливает правила и структуры разведывательных операций, а раздел 10 — военных действий. Последствия могут быть весьма серьезными. Тайная акция требует президентского “заключения” или меморандума об уведомлении, и Белый дом обязан проинформировать о его содержании комитеты Палаты представителей и Сената по разведке. Причем это должно происходить до начала операции, если, конечно, не возникнут какие-то “чрезвычайные обстоятельства”. Требования к участию в таких делах Конгресса были установлены для предотвращения скандалов наподобие операции в заливе Свиней и других сомнительных действий ЦРУ.

Военная доктрина определяет другой класс действий, “скрытные операции”, чья секретность заключается в защите целостности миссии, а не в сокрытии ее спонсора, правительства США. Но в отличие от тайных операций, такие меры не требуют решения президента, если в той стране, где происходят вооруженные столкновения, "ожидаются" “будущие военные действия”. Администрация также не обязана отчитываться перед Конгрессом, ведь такие операции определяются как “традиционная военная деятельность” и не контролируются комитетами по разведке. Согласно законодательству США, военные не обязаны раскрывать конкретные действия в ходе операции, но комплексная роль страны должна быть “очевидной” или “признанной”.

Источник Херша сообщил, что “тайная акция” была официально изменена на военную операцию США после публичной угрозы Байдена и что в ней использовались обычные водолазы ВМС США, а не специалисты из Командования специальных операций, что устранило требование об отчетности перед комитетами по разведке. “То, что квалифицируется как ТВД (традиционная военная деятельность), уже давно является предметом споров между Конгрессом и исполнительной властью, — сказала специалист по конституционному праву в Хьюстонском университете Эмили Берман (Emily Berman). — Суть в том, что применимые правила будут зависеть от того, на какие полномочия полагался президент для выполнения миссии, что часто бывает неочевидным”.

"В той мере, в какой "традиционная военная деятельность" может быть очень похожа на тайные действия, уведомление Конгресса требуется только в рамках операций по Разделу 50 (тайные действия), а не по Разделу 10 (военные), — пояснила в электронном письме доцент кафедры международных отношений из Университета Питтсбурга Мелинда Хаас (Melinda Haas). — Однако невозможно заранее узнать, считается ли определенное поведение "тайным действием"".

Вооруженные силы хоть и не подчиняются отдельным комитетам по разведке, но имеют собственные требования к отчетности перед комитетами по вооруженным силам. Отказаться сделать это было бы наглостью со стороны администрации Байдена и руководства Пентагона на фоне дискуссий о том, какой вид надзора со стороны Конгресса потребовался бы, проводись акция под военным прикрытием. Даже печально известная своей скрытностью администрация Джорджа Буша-младшего в январе 2003 года проинформировала четырех членов Конгресса, включая представителя штата Калифорния Джейн Харман, о существовании видеозаписей пыток в застенках ЦРУ. Верно и то, что впоследствии ЦРУ незаконно шпионило за следователями Сената.

Роберт Литт (Robert Litt), бывший главный юрисконсульт Офиса директора национальной разведки при президенте Бараке Обаме, не считает исполнителем этой операции США. А будь это так, она бы “подпадала под устоявшуюся законодательную базу”, причем независимо от того, какие именно силы ее осуществили. Литт заявил следующее: “Если ‘высокосекретная разведывательная операция’ направлена на то, чтобы повлиять на ситуацию за границей и не быть при этом признанной, то в соответствии с законом ее следует рассматривать как тайную операцию. Я не думаю, что она подпадает под традиционное исключение для военной деятельности, хотя источник [Херша] может быть и неточен”.

Если, как утверждает источник Херша, никто из членов Конгресса действительно не замешан, то Байден, по сути, принял стратегию в стиле "Иран-контрас", полностью отказавшись от законодательного контроля, потенциально подставившись под публичный скандал эпического масштаба. Однако здесь имеется прецедент. В служебной записке 1986 года, подготовленной Офисом юрисконсульта при администрации Рейгана, утверждалось, что в пределах своих полномочий президент сохранял секретность тайной операции от Конгресса до тех пор, пока не счел, что раскрытие информации не помешает ее успеху.

Хотя в контексте американской истории это не очень удивительно, такая вероятность кажется низкой, если учесть огромное количество предположительно вовлеченных в план агентств и людей из правительства США, включая межведомственную рабочую группу с участием представителей Объединенного комитета начальников штабов, ЦРУ и Госдепартамента и Министерства финансов. Не говоря уже об иностранном правительстве и истории-ширме в виде получивших большой резонанс учений НАТО. Это означало бы, что к операции причастны чиновники среднего звена и представители других стран, но не высокопоставленные члены Конгресса, обладающие предусмотренными законом надзорными полномочиями и давшие клятву хранить тайну.

“Я считаю, что если это деяние совершили США, то почти наверняка проинформирована была как минимум ‘Банда восьми’, а к настоящему времени, вероятно, и все комитеты, — утверждает Литт. — Учитывая необходимость проведения брифинга в Конгрессе, вероятность утечек и политическую ситуацию в Вашингтоне, сомневаюсь, что президент рискнул бы солгать, будь это действительно американская операция. Я прихожу к следующему заключению: вряд ли США сделали бы это, не уведомив Конгресс”.

Помимо проблемы информированности Конгресса трудно представить ситуацию, при которой никто из участников хотя бы частично не подтвердит версию Херша или не произойдет утечка, будь то умышленно или непреднамеренно. Согласно источнику Херша, в ЦРУ и Госдепартаменте были несогласные с подрывом, называя идею глупой и суля политический кошмар, если правда выйдет наружу.

Херш сталкивался с этим вопросом и раньше, в том числе после публикации в 2015 году его статьи, оспаривающей официальный нарратив налета на резиденцию Усамы бен Ладена. “Как вы думаете, сколько людей в американском правительстве в 2001, 2002, 2003 годах, предшествовавших нападению на Ирак в конце марта, знали, что правительство искажало разведданные об оружии массового уничтожения?” — спросил Херш в одном интервью, добавив, что тысячи госслужащих и подрядчиков также могли знать, что АНБ занимается несанкционированной прослушкой телефонов американских граждан до разоблачений Эдварда Сноудена, но хранили молчание. “Мы продемонстрировали, что можно запугать бюрократов, можно необычайно сильно запугать людей в этом обществе, до такой степени, что никто из них не захочет делать эту информацию достоянием общественности”, — добавил журналист.

Если США действительно взорвали трубопровод, администрация могла проинформировать некоторых высокопоставленных членов Конгресса, и они помогают все скрывать. “Я не знаю ни одного правила, мешающего бы президенту отрицать причастность к операции, которую изначально никто не собирался делать достоянием общественности, как и любые другие тайные действия”, — сказала Берман.

“Что касается лжи общественности, я не знаю ни одного закона, который запрещал бы президенту так поступать (безусловно, в последнее время появилось множество примеров его обтекаемых формулировок), хотя более типичный подход в вопросе тайных операций заключается в отсутствии комментариев”, — написал Литт в электронном письме. “Позиция армии в том, что они не станут утвердительно лгать о военных действиях”, — добавил он.

Независимо от официальной позиции вооруженных сил, нельзя отрицать, что на протяжении всей истории США военные чиновники не раз лгали общественности или вводили ее в заблуждение, включая недавний (август 2021 года) случай БПЛА-удара в Афганистане, в результате которого погибли 10 членов одной семьи, включая семерых детей. В случае с диверсией на газопроводе все зависит от правдивости информации, предоставленной источником Херша. Если намерение состоит в том, чтобы обмануть “вражескую” нацию или враждебную силу, а не собственный народ и Конгресс, военным даны на этот счет исчерпывающие указания.

Афтергуд утверждает, что в США нет законов или правил, запрещающих правительству распространять ложные альтернативные объяснения с целью сокрытия тайных операций. “В военной и разведывательной деятельности существует устоявшаяся практика, известная как ‘сокрытие и дезориентация’, — сказал он. — Иногда в целях оперативной безопасности приходится выдавать что-то за совершенно иное.”

Джереми Скейхилл — старший корреспондент и главный редактор The Intercept, репортер-расследователь, военный корреспондент и автор международных бестселлеров “Грязные войны: поле битвы — Земля” и “Блэкуотер: расцвет самой могущественной наемной армии в мире”. Вёл репортажи из Афганистана, Ирака, Сомали, Йемена, Нигерии, бывшей Югославии и других стран.