Разработчик рассказал о модернизации ЗРК "Тор-М2"

Как отметил гендиректор Ижевского электромеханического завода "Купол" Фанил Зиятдинов, дальнейшая автоматизация работы комплекса в перспективе обеспечит выполнение задач практически без участия оператора

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Дальнейшая модернизация зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" позволит российским войскам поражать воздушные цели, которые пока находятся в разработке. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"Известно, что работа по модернизации "Тор-М2" проводится постоянно. Система совершенствуется, как и ее способности поражать новые, только появляющиеся сейчас воздушные цели. Оценивается потенциал комплекса, выполняется математическое моделирование для оценки возможности поражения комплексом перспективных целей. При первой же возможности расчеты будут проверены на практике с оценкой фактических результатов", - сказал он.

По его словам, примененные технические решения позволят значительно повысить характеристики ЗРК по обнаружению малоразмерных целей, а дальнейшая автоматизация работы комплекса в перспективе обеспечит выполнение задач практически без участия оператора. "Ему останется только нажимать на кнопку "пуск", все остальное "Тор" сделает сам", - дополнил Зиятдинов.

ЗРК "Тор-М2" предназначен для прикрытия важных административных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. При этом он может сам контролировать обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивать все воздушные цели, не опознанные системой "свой - чужой". В составе комплекса зенитные ракеты вертикального старта с дальностью поражения до 16 км и высотным диапазоном до 12 км. Модернизированный локатор способен обнаруживать летательные аппараты, созданные с использованием технологии снижения радиолокационной заметности.

В феврале на международной выставке вооружений IDEX 2023 в ОАЭ руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сообщил ТАСС, что "Тор-М2" способен поражать беспилотники и другие сложные воздушные цели, находясь в движении. По его словам, радиолокация комплекса позволяет своевременно обнаруживать и поражать все типы беспилотников, в том числе рой малоразмерных дронов.