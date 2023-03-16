Минобороны Нидерландов передаст Киеву тральщики и радары для обнаружения БЛА

ЦАМТО, 15 марта. Нидерланды передадут Украине радары для обнаружения дронов и тральщики, предназначенные для выявления и уничтожения морских мин.
Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен в ходе своего визита в Одессу.
"Нидерланды намерены поставить Украине два минных тральщика класса Alkmaar. Киев также получит радиолокационные системы обнаружения беспилотников и системы М3 для быстрого наведения переправ", – цитирует К.Оллонгрен пресс-служба Минобороны Нидерландов.
К.Оллонгрен 14 марта посетила Одессу, где провела встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым.