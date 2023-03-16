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ЦАМТО

Минобороны Нидерландов передаст Киеву тральщики и радары для обнаружения БЛА

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Введенный в состав болгарского флота тральщик-искатель мин "Струма" - бывший голландский М 859 Hellevoetsluis типа Tripartite (тип Alkmaar). Варна, 14.10.2020
Введенный в состав болгарского флота тральщик-искатель мин "Струма" - бывший голландский М 859 Hellevoetsluis типа Tripartite (тип Alkmaar). Варна, 14.10.2020.
Источник изображения: Иван Савов / www.facebook.com

ЦАМТО, 15 марта. Нидерланды передадут Украине радары для обнаружения дронов и тральщики, предназначенные для выявления и уничтожения морских мин.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен в ходе своего визита в Одессу.

"Нидерланды намерены поставить Украине два минных тральщика класса Alkmaar. Киев также получит радиолокационные системы обнаружения беспилотников и системы М3 для быстрого наведения переправ", – цитирует К.Оллонгрен пресс-служба Минобороны Нидерландов.

К.Оллонгрен 14 марта посетила Одессу, где провела встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

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Страны
Нидерланды
Украина
Проекты
БПЛА
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