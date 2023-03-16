Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Оманском заливе с 15 по 19 марта

ПЕКИН, 15 мар — РИА Новости. Россия, Китай и Иран с 15 по 19 марта проведут совместные военно-морские учения в Оманском заливе, сообщило Министерство обороны КНР.

"В соответствии с договоренностями Вооруженных сил России, Китая, Ирана и других стран, военно-морские силы Китая, Ирана, России и других стран с 15 по 19 марта проведут совместные военно-морские учения "Пояс морской безопасности-2023" в Оманском заливе", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в соцсети WeChat.

В конце февраля в Индийском океане проходили совместные военно-морские маневры России, Китая и ЮАР. Учения продлились три дня, вооруженные силы проводили артиллерийские стрельбы по морской цели, тренировались освобождать захваченное судно с заложниками, оказывать помощь кораблю, терпящему бедствие в море и личному составу, плавающему на воде.