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ТАСС

Россияне смогут пройти бесплатное профобучение для трудоустройства в компаниях ОПК

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

В правительстве отметили, что на эти цели будет направлено более 700 млн рублей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, предусматривающее возможность гражданам, ищущим работу, пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом в среду сообщается на сайте правительства.

"Граждане, ищущие работу, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах, а гражданам - быстрее найти работу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на эти цели будет направлено более 700 млн рублей, что позволит обучить свыше 12 тыс. человек. 

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Россия
Компании
ОПК АО
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