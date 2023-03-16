Американский сенатор "взорвал" интернет заявлением по Украине

Американский сенатор Брейки выступил против поддержки Украины и "взорвал" интернет

Член сената штата Мэн Эрик Брейки решительно осудил резолюцию о поддержке Киева, пишет Responsible Statecraft. По мнению сенатора, Белый дом должен приступить к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а не толкать США к войне с Россией.

Законодательное собрание штата Мэн проголосовало за резолюцию в поддержку Украины подавляющим большинством, но Эрик Брейки считает, что его слова найдут отклик за пределами Вашингтона.

Пятничная речь члена сената Мэна о конфликте на Украине наделала немало шума за пределами "Соснового штата", особенно в Твиттере. Эрик Брейки, который именует себя либертарианцем республиканского толка, воспользовался голосованием по совместной резолюции в поддержку народа Украины в связи с годовщиной боевых действий и раскритиковал политику Байдена. По его словам, воздерживаясь от дипломатии, Вашингтон лишь затягивает конфликт, а это худшее развитие событий для народа Украины и всего мира.

Так что не ради деспотов я осуждаю эту резолюцию, а из любви к нашей державе и мудрости ее первых лидеров, таких как Джордж Вашингтон и Джон Квинси Адамс, которые предостерегали нас не впутываться в союзы-ловушки, не встревать в европейские распри и не искать за границей чудищ, с которыми предстоит побороться.

И из любви ко всем людям, вовлеченным в этот конфликт — к порабощенным призывникам Украины и России, которых натравили друг на друга в смертном бою за интересы олигархов. Ради многочисленных погибших и гражданских беженцев; ради голодающих по всему миру из-за боевых действий в украинской житнице; ради всех тех, кто мерзнет этой зимой в Европе, Америке и штате Мэн из-за перебоев с природным газом; и ради всех ныне живущих и будущих поколений, которые столкнулись с реальной угрозой ядерного уничтожения, мы должны потребовать немедленной дипломатии, чтобы положить конец боевым действиям.

Однако никакой дипломатии со стороны Вашингтона мы не видим. Бряцая оружием и толкая нас к войне с Россией, представители "монопартии" притворяются, будто ими движет любовь к демократии и ненависть к тирании.

"Ради Америки, Украины, России и всего мира нам нужна немедленная дипломатия, а не безрассудное стремление к вечной войне. Вот почему сегодня в сенате штата Мэн я выступил наперекор пропаганде корпоративных СМИ и вашингтонской военной машины", — объяснил свой поступок Брейки.

Сама по себе резолюция оказалась весьма шаблонной, поскольку аналогичные уверения в поддержке звучат в местных и федеральных законодательных органах на протяжении всего конфликта. И вопреки всем усилиям Брейки, ее приняли как Палата представителей, так и Сенат — причем подавляющим большинством. Помимо Брейки против проголосовали лишь трое сенаторов, однако в Палате представителей разгорелись жаркие споры. Резолюцию не поддержали двузначное число республиканцев, и они выступили с пламенными речами.

"Морально я поддерживаю людей, но постоянные, неконтролируемые и неразумные траты без малейшего учета я одобрить не могу, — сказал республиканец Джеффри Адамс из Палаты представителей. — К тому же у меня один сын служит в армии, а другой на флоте, и это им предстоит сражаться".

Брейки подчеркнул, что российская военная операция отнюдь не была "неспровоцированной", как утверждалось в резолюции, а как минимум отчасти продиктована экспансионистской политикой НАТО после падения "железного занавеса". Этим он наверняка разозлит общественность, поскольку его взгляды противоречат общепринятой точке зрения. И, несмотря на некоторое падение в цифрах, судя по опросам, американцы по-прежнему решительно намерены поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Однако впервые с начала конфликта доля сторонников дальнейшей отправки оружия Киеву упала ниже 50%.

"На самом деле я получил возражений гораздо меньше, чем рассчитывал", — признался Брейки. Он признал, что в Твиттере его сообщение подхватили и растиражировали главным образом единомышленники за пределами штата Мэн. Но при этом надеется, что ситуация изменится и его земляки со временем проникнутся альтернативными взглядами.

"Некоторые начали навешивать ярлыки, пустились в оскорбления и стали продвигать линию партии по данному вопросу. Это было ожидаемо. Но вообще отклик оказался скорее положительным", — резюмировал он.

Автор: Келли Бокар Влахос (Kelley Beaucar Vlahos)