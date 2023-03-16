Владимир Путин посетил Улан-Удэнский авиационный завод

ЦАМТО, 15 марта. Президент РФ Владимир Путин 14 марта посетил Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех.

Президент оценил продукцию предприятия и его производственные мощности, встретился с коллективом и провел совещание с главами регионов Дальневосточного федерального округа.

Главе государства рассказали о планах и перспективах одного из ведущих предприятий Дальнего Востока, на долю которого приходится 40% объема промышленного производства Республики Бурятия. У-УАЗ является одним из основных работодателей региона, вносит значимый вклад в реализацию промышленного и кадрового потенциала федерального округа.

Как сообщили в пресс-службе Госкорпорации "Ростех", на Улан-Удэнском заводе производят различные модификации легендарных "восьмерок". В общей сложности предприятие выпустило почти 1500 вертолетов семейства Ми-8/17, которые эксплуатируются сегодня как в России, так и во множестве зарубежных стран. Современные модификации этих винтокрылых машин обеспечивают возможность выполнения самых разнообразных задач – от спасения жизней в условиях Крайнего Севера до обеспечения работы буровых платформ, находящихся в открытом море.

"Во-первых, У-УАЗ – это предприятие с очень хорошими традициями, вы сами знаете, с 1939 года существует. Чего здесь только ни строили из авиационной техники – все: и вертолеты, и самолеты. Значит, и компетенции хорошие, традиции замечательные. Но оно и развивается, оно современное, делает такие замечательные машины, которые востребованы и на мировых рынках, – вы знаете это, – и у нас в стране, причем как на гражданке, так и для Министерства обороны. И линейка расширяется, что очень здорово. Новые материалы, новые усовершенствованные двигатели, новая авионика – просто прекрасно!", – оценил президент Улан-Удэнский авиазавод.

В ходе визита В.Путину рассказали о роли предприятия в повышении доступности удаленных территорий России. Основная продукция Улан-Удэнского авиационного завода – многофункциональные вертолеты Ми-8АМТ. Эти винтокрылые машины обеспечивают не только пассажирские перевозки в разных регионах, но и выполняют роль санитарных вертолетов, обеспечивая возможность транспортировки пострадавших, пациентов из труднодоступных уголков страны. Специально для работы в северных областях при экстремально низких температурах был создан арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА. Эти винтокрылые машины уже поставляются в МЧС России для эксплуатации в арктических авиационных звеньях ведомства. Машину отличает улучшенная теплоизоляция фюзеляжа, возможность оперативного запуска двигателя вертолета при температурах до –60 град. Установка дополнительных баков позволила увеличить дальность полета – воздушное судно может провести в воздухе до семи часов без дозаправки.

Также президенту представили новинку холдинга "Вертолеты России" – вертолет Ми-171А3, разработанный в интересах нефтегазодобывающих компаний.

"Новейшее воздушное судно предназначено для доставки на шельфовые буровые платформы людей и грузов, а также проведения в открытом море поисково-спасательных операций. При создании Ми-171А3 используются современные материалы и передовые цифровые технологии, – отметил генеральный директор У-УАЗ Алексей Козлов. – Вертолет отвечает потребностям компаний нефтегазового сектора и соответствует всем стандартам безопасности Международной ассоциации производителей нефти и газа IOGP. Машина обладает уникальными транспортными возможностями среди офшорных вертолетов – она может перевозить до 24 пассажиров или до 4 тонн груза".

Как отметили в "Ростехе", еще одна винтокрылая машина, выпуск которой планируется начать на Улан-Удэнском авиационном заводе, – модернизированный вертолет Ка-226Т. Вертолет способен выполнять полеты на высотах до 6500 м над уровнем моря, при этом обладает наиболее высокой весовой отдачей в классе – полезная нагрузка вертолета достигает 1500 кг при максимальной полетной массе до 3800 кг.

Эта легкая многоцелевая двухдвигательная винтокрылая машина отличается маневренностью и универсальностью – вертолет-трансформер построен по модульной схеме. Особенность вертолета – так называемая концепция "летающего шасси" – за кабиной пилотов можно разместить подвесные модули различного оснащения. Такое решение дает возможность эксплуатанту иметь один вертолет-носитель и несколько вариантов сменных модулей. При этом заменить модуль могут четыре человека в течение 30 мин.

В обновленном вертолете модернизирована колонка несущих винтов, внедрен механизм складывания лопастей, что очень востребовано, например, в корабельной версии винтокрылой машины. Компактный вертолет может выполнять полеты над обширной водной поверхностью и беспрепятственно базироваться на корабле.

После знакомства с продукцией холдинга "Вертолеты России" Владимир Путин пообщался с трудовым коллективом Улан-Удэнского авиационного завода, узнал об особенностях их работы и ответил на ключевые вопросы, связанные с перспективами развития авиационной отрасли. Отдельное внимание было уделено обсуждению загруженности вертолетостроительных предприятий и обеспечению комфортных условий труда.