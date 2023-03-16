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ЦАМТО

Минобороны Испании заказало вторую партию УТС РС-21

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Источник изображения: Фото: pilatus-aircraft.com

ЦАМТО, 15 марта. В Генеральной академии ВВС Испании в Сан-Хавьер (Мурсия) 10 марта состоялась официальная церемония подписания контракта на поставку второй партии из 16 УТС РС-21 (национальное обозначение E.27).

По информации Минобороны Испании, контракт подписали заместитель генерального директора Генеральной дирекции по вооружениям и материальному обеспечению (DGAM) полковник Альфонсо Франсиско Торан и исполнительный директор компании Pilatus Маркус Бухер. В мероприятии приняла участие государственный секретарь по вопросам обороны Испании Мария Ампаро Валькарсе.

После подписания контракта общее количество заказанных УТС РС-21 возросло до 40 ед., а общая стоимость закупки – до 445 млн. евро. Таким образом, Испания стала крупнейшим оператором PC-21 в Европе. Как сообщается, 14 самолетов будут поставлены Генеральной академии ВВС Испании. Еще два PC-21 будут переданы Экспериментальному центру вооружений и логистики (CLAEX) ВВС Испании. Они будут использоваться для проведения научно-исследовательских работ и экспериментов.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2019 года Министерство обороны Испании по итогам тендера выбрало турбовинтовой самолет PC-21 в качестве замены 66 устаревших УТС C-101, которые использовались около 40 лет.

В рамках подписанного 30 января 2020 года со швейцарской компанией Pilatus контракта стоимостью 204 млн. евро (247 млн. долл.) ВВС Испании приобрели 24 УТС PC-21, а также запасные части, интегрированную наземную систему обучения, включающую тренажеры и сопутствующие услуги.

Первая пара самолетов была передана ВВС Испании в сентябре 2021 года, а поставка всех 24 УТС завершилась в июле 2022 года. Самолеты вошли в состав 792-й авиаэскадрильи, которая является основой школы подготовки Генеральной академии ВВС Испании. РС-21 предназначены для использования в качестве УТС основной подготовки летчиков ВВС Испании. Обучение курсантов началось в сентябре 2022 года.

В декабре 2022 года правительство Испании одобрило подписание Министерством обороны контракта на приобретение 16 дополнительных УТС РС-21 для ВВС страны. Бюджет закупки был определен в 248 млн. евро. В комплект поставки войдут 16 УТС PC-21, 10 комплектов подвесных баков, два тренажера кабины, летный тренажер FFS (Full Flight Simulator) с соответствующей инфраструктурой, 22 рабочих места автоматизированной системы обучения, 15 лицензий AST (Aircraft System Trainer), семь систем планирования миссии и подведения итогов (MPDS), а также пакет материально-технического обеспечения.

Новый контракт также позволит ВВС провести замену парка учебно-тренировочных самолетов "Пиллан" (E-26 Sieve), которые около 35 лет используются на начальном этапе летной подготовки.

Таким образом, после поставки новой партии УТС ВВС Испании будут использовать 40 самолетов PC-21 на двух этапах обучения летчиков (начальной и основной подготовки).

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Продукция
PC-21
Компании
Pilatus Aircraft
Проекты
2020-й год
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