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ТАСС

Минпромторг направил в Минобороны список работников ОПК для отсрочки от весеннего призыва

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Источник изображения: Владимир Смирнов/ ТАСC

Как сообщили в Минпромторге, подход к формированию перечня подлежащих брони граждан оптимизируют с учетом соблюдения баланса интересов МО РФ и ОПК

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ направил в Минобороны РФ перечень конкретных востребованных работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) призывного возраста, задействованных в выполнении гособоронзаказа (ГОЗ), для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на службу в 2023 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

"Речь идет о списке работников организаций ОПК, задействованных в выполнении заданий ГОЗ, для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на военную службу в 2023 году. Минпромторгом России в адрес Минобороны России направлен список с перечнем конкретных особо востребованных работников организаций ОПК призывного возраста, который в настоящее время отрабатывается", - заявили в министерстве.

В ближайшее время межведомственная комиссия (МВК) по брони оптимизирует подход к формированию перечня категорий работников, которым может предоставляться отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации с учетом соблюдения баланса интересов Минобороны РФ и ОПК. "Отметим, что МВК в ближайшее время завершит работу по оптимизации подходов к формированию данного перечня с учетом соблюдения баланса интересов Минобороны и промышленности, что значительно упростит процедуру бронирования и сохранения высоковостребованных профессий. Также стоит отметить, что проработка Минпромторгом данного направления продолжается в части организации и оптимизации процессов предоставления отсрочки работникам предприятий ОПК", - пояснили в Минпромторге. 

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Компании
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Минпромторг РФ
ОПК АО
Проекты
Гособоронзаказ
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